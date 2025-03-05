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Опрос показал, что большинство французов не считает США союзником - РИА Новости, 05.03.2025
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01:35 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/frantsiya-2003088111.html
Опрос показал, что большинство французов не считает США союзником
Опрос показал, что большинство французов не считает США союзником - РИА Новости, 05.03.2025
Опрос показал, что большинство французов не считает США союзником
Почти три четверти французов считают, что США и Франция больше не союзники, следует из результатов опроса компании Elabe для телеканала BFMTV. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:35:00+03:00
2025-03-05T01:35:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Почти три четверти французов считают, что США и Франция больше не союзники, следует из результатов опроса компании Elabe для телеканала BFMTV. "Семьдесят три процента французов считают, что США больше не союзники Франции", - указывает телеканал. Отмечается, что примерно столько же жителей Франции "шокированы" словесной перепалкой президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Опрос был опубликован на фоне того, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Зеленского после скандала с участием последнего в Белом доме. Опрос проводился онлайн с 3 по 4 марта среди 1009 жителей Франции в возрасте 18 лет и старше, погрешность не указана. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/ssha-2002955710.html
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в мире, сша, франция, россия, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, США, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Опрос показал, что большинство французов не считает США союзником

Почти три четверти французов считают, что США и Франция больше не союзники

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Почти три четверти французов считают, что США и Франция больше не союзники, следует из результатов опроса компании Elabe для телеканала BFMTV.
"Семьдесят три процента французов считают, что США больше не союзники Франции", - указывает телеканал.
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Отмечается, что примерно столько же жителей Франции "шокированы" словесной перепалкой президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Опрос был опубликован на фоне того, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Зеленского после скандала с участием последнего в Белом доме.
Опрос проводился онлайн с 3 по 4 марта среди 1009 жителей Франции в возрасте 18 лет и старше, погрешность не указана.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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