https://ria.ru/20250305/frantsiya-2003088111.html

Опрос показал, что большинство французов не считает США союзником

Опрос показал, что большинство французов не считает США союзником - РИА Новости, 05.03.2025

Опрос показал, что большинство французов не считает США союзником

Почти три четверти французов считают, что США и Франция больше не союзники, следует из результатов опроса компании Elabe для телеканала BFMTV. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T01:35:00+03:00

2025-03-05T01:35:00+03:00

2025-03-05T01:35:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Почти три четверти французов считают, что США и Франция больше не союзники, следует из результатов опроса компании Elabe для телеканала BFMTV. "Семьдесят три процента французов считают, что США больше не союзники Франции", - указывает телеканал. Отмечается, что примерно столько же жителей Франции "шокированы" словесной перепалкой президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Опрос был опубликован на фоне того, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Зеленского после скандала с участием последнего в Белом доме. Опрос проводился онлайн с 3 по 4 марта среди 1009 жителей Франции в возрасте 18 лет и старше, погрешность не указана. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250304/ssha-2002955710.html

https://ria.ru/20250303/mid-2002754975.html

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в мире, сша, франция, россия, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон