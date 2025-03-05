https://ria.ru/20250305/fas-2003306619.html

Правительство поручило установить скидку на проезд в поездах для детей

Правительство поручило установить скидку на проезд в поездах для детей - РИА Новости, 06.03.2025

Правительство поручило установить скидку на проезд в поездах для детей

Правительство поручило ФАС ввести для детей 10-18 лет 50-процентную скидку на билеты на поездах дальнего следования, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-05T23:00:00+03:00

2025-03-05T23:00:00+03:00

2025-03-06T00:17:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Правительство поручило ФАС ввести для детей 10-18 лет 50-процентную скидку на билеты на поездах дальнего следования, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Речь идет о всех поездах дальнего следования за исключением скоростных. Льгота будет предоставляться на проезд в плацкарте, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов в электропоездах и дизельпоездах.Осенью прошлого года Минтранс выступил с инициативой давать 50-процентную скидку на проезд в дальних поездах для детей в возрасте от 10 до 17 лет на весь год без привязки к их учебе и разработало соответствующий проект постановления кабмина.В настоящее время льготу дают только школьникам с сентября по май, при этом требуется справка из учебного заведения.

https://ria.ru/20250221/poezda-2000921281.html

https://ria.ru/20250120/mintrans-1994523983.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество