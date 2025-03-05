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Правительство поручило установить скидку на проезд в поездах для детей - РИА Новости, 06.03.2025
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23:00 05.03.2025 (обновлено: 00:17 06.03.2025)
https://ria.ru/20250305/fas-2003306619.html
Правительство поручило установить скидку на проезд в поездах для детей
Правительство поручило установить скидку на проезд в поездах для детей - РИА Новости, 06.03.2025
Правительство поручило установить скидку на проезд в поездах для детей
Правительство поручило ФАС ввести для детей 10-18 лет 50-процентную скидку на билеты на поездах дальнего следования, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-05T23:00:00+03:00
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россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Правительство поручило ФАС ввести для детей 10-18 лет 50-процентную скидку на билеты на поездах дальнего следования, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Речь идет о всех поездах дальнего следования за исключением скоростных. Льгота будет предоставляться на проезд в плацкарте, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов в электропоездах и дизельпоездах.Осенью прошлого года Минтранс выступил с инициативой давать 50-процентную скидку на проезд в дальних поездах для детей в возрасте от 10 до 17 лет на весь год без привязки к их учебе и разработало соответствующий проект постановления кабмина.В настоящее время льготу дают только школьникам с сентября по май, при этом требуется справка из учебного заведения.
https://ria.ru/20250221/poezda-2000921281.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
Правительство поручило установить скидку на проезд в поездах для детей

Правительство поручило ФАС установить скидку в 50% на проезд в поездах для детей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБилеты на пассажирский поезд
Билеты на пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Билеты на пассажирский поезд . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Правительство поручило ФАС ввести для детей 10-18 лет 50-процентную скидку на билеты на поездах дальнего следования, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Речь идет о всех поездах дальнего следования за исключением скоростных. Льгота будет предоставляться на проезд в плацкарте, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов в электропоездах и дизельпоездах.
Проводницы у вагонов поезда дальнего следования - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Правительство разрешило оформлять билеты на дальние поезда по биометрии
21 февраля, 21:51
Осенью прошлого года Минтранс выступил с инициативой давать 50-процентную скидку на проезд в дальних поездах для детей в возрасте от 10 до 17 лет на весь год без привязки к их учебе и разработало соответствующий проект постановления кабмина.
В настоящее время льготу дают только школьникам с сентября по май, при этом требуется справка из учебного заведения.
Авиабилеты - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вступил в силу приказ Минтранса о скидке детям на авиабилеты
20 января, 00:09
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
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