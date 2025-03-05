https://ria.ru/20250305/fas-2003290323.html

ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока

ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока - РИА Новости, 05.03.2025

ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока, чтобы проанализировать состояние конкуренции на РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T20:04:00+03:00

2025-03-05T20:04:00+03:00

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экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока, чтобы проанализировать состояние конкуренции на рынке, сообщили в ведомстве. "ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока. Служба направила запросы в адрес более 90 производителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что организации должны предоставить информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по производству и реализации сырого молока: системе, регионах и объемах сбыта, а также сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продукции за 2022-2024 годы. В свою очередь ведомство на основании полученных данных проведет оценку состояния конкуренции с целью выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках сырого молока. Кроме того, ФАС РФ проанализирует обоснованность устанавливаемых ими оптово-отпускных цен. "При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования", - добавили там.

https://ria.ru/20250226/poddelka-2001680040.html

https://ria.ru/20250205/molochka-1997505994.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)