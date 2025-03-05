https://ria.ru/20250305/fas-2003290323.html
ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока
ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока - РИА Новости, 05.03.2025
ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока, чтобы проанализировать состояние конкуренции на РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:04:00+03:00
2025-03-05T20:04:00+03:00
2025-03-05T20:05:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока, чтобы проанализировать состояние конкуренции на рынке, сообщили в ведомстве. "ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока. Служба направила запросы в адрес более 90 производителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что организации должны предоставить информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по производству и реализации сырого молока: системе, регионах и объемах сбыта, а также сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продукции за 2022-2024 годы. В свою очередь ведомство на основании полученных данных проведет оценку состояния конкуренции с целью выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках сырого молока. Кроме того, ФАС РФ проанализирует обоснованность устанавливаемых ими оптово-отпускных цен. "При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования", - добавили там.
https://ria.ru/20250226/poddelka-2001680040.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока
ФАС направила запросы более 90 производителям сырого молока для анализа рынка