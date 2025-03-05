https://ria.ru/20250305/evrosoyuz-2003066361.html

Евросоюз готовится второй раз взорвать "Северные потоки"

Евросоюз готовится второй раз взорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 05.03.2025

Евросоюз готовится второй раз взорвать "Северные потоки"

Уже можно заявить, что если Евросоюз еще окончательно не пришел в себя после размашистых геополитических пощечин от новой американской администрации и находится РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:00:00+03:00

2025-03-05T08:00:00+03:00

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Уже можно заявить, что если Евросоюз еще окончательно не пришел в себя после размашистых геополитических пощечин от новой американской администрации и находится в процессе переосмысления всей политической концепции, то этот процесс подходит к концу. Все громче и чаще звучат заявления формата "справимся и без американцев", более того, ЕС уже начинает торпедировать американские интересы. Анна-Кайса Иконен — представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии — заявила, что Европа больше не нуждается в российском трубопроводном газе и не считает целесообразным восстановление и повторный запуск трех взорванных нитей балтийского газопровода. А Bild сообщило, что правительство Германии изучает варианты предотвращения ввода в эксплуатацию трубопровода в результате возможных договоренностей между Россией и США. По сведениям издания, в настоящий момент проводится проверка с целью определить, какие рычаги имеются в распоряжении Берлина для предотвращения возобновления проекта.Данное заявление родилось в результате широких кругов, разошедшихся по страницам западных СМИ, утверждавших, что руководство компании-оператора Nord Stream 2 AG ведет тайные переговоры с неким уже созданным консорциумом американских инвесторов. Что эти неизвестные финансовые отцы уже чуть ли не завтра решат вопрос со снятием секторальных санкций с России, поспособствуют восстановлению транспортных магистралей и подомнут эту ключевую ресурсную артерию под себя.Заявление Иконен, конечно, до предела политизированное, и за кадром наверняка в обморок грохнулся не один директор немецкого или австрийского завода, находящегося на грани закрытия из-за неподъемных цен на электроэнергию, но тонкость в том, что это шпилька именно в бок Соединенным Штатам.Дональд Трамп за первый месяц своего президентства наговорил в международных отношениях столько, что в прежние времена хватило бы на пару локальных войн и распад пары международных организаций. Кардинальный слом во внешних отношениях Вашингтона, простите за тавтологию, состоит в изменении отношения к своим традиционным партнерам — Европейскому союзу и Великобритании. Понятно, что при всех предыдущих президентах США тоже гнули свою линию и тащили все макрофинансовые плюшки под себя, но это всегда маскировалось примирительно-медовой риторикой про общность политического курса, груз исторической ответственности и, куда же без этого, борьбу с извечным злом на востоке. Теперь все эти кривляния отменены, и вашингтонские молодые питбули, набранные Трампом, без обиняков обозначают роли фигур на глобальной доске. Что Украина — это запредельно коррумпированное государство, приговоренное стачиваться о таран России. Что Европа — не равноправный партнер, ее место за кассовым окошком, откуда без лишних вопросов нужно выдавать деньги Киеву и на растущие покупки американских энергоресурсов.В Брюсселе это услышали и, принудительно оторвавшись от борта американского военно-финансового авианосца, уже формируют новые смыслы и стратегии. Пока есть впечатление, что основными побудительными мотивами для ЕС являются обида и желание хоть как-то напакостить американцам в ответ.Евросоюз очень сильно пострадал от прекращения ресурсного импорта из России, инициированного как раз Вашингтоном. Это американцы последние десять лет убеждали евробюрократов — а через них и крупный бизнес — отказаться от углеводородного импорта с востока, прекратить практику долгосрочных контрактов, перейдя на ВИЭ и спотовые соглашения по покупке американских молекул свободы. Коллективная Европа все это выполнила, а теперь Штаты не фигурально держат европейцев за ноздри, шантажируя энергоблокадой и заградительными пошлинами.Обидно до слез.Импорт российского природного газа в ЕС рухнул до исторических минимумов, сократившись на 100-120 миллиардов кубометров. В результате внутри союза случилась массовая рецессия и оптовая миграция ключевых производств в США и Юго-Восточную Азию. По итогам прошлого года совокупное потребление газа в Старом Свете составило 490 миллиардов кубометров — и это худший показатель за последние 11 лет.Кто в этом моменте провел мысленную прямую в прошлое и уткнулся в "русскую весну" с последующим санкционным карнавалом — тот кремлевский пропагандист.Согласно официальной статистике сетевых операторов, стоимость генерации одного мегаватт-часа в еврозоне (за исключением Франции) в среднем в два раза дороже, чем в США. А в Великобритании даже бытовые потребители платят за электричество на 40-60 процентов больше, чем их недавние соседи по еврокоммуналке.Падение потребления газа ровно на объем российского импорта железно свидетельствует об отсутствии альтернативных поставщиков сопоставимой мощности. С учетом планомерно охлаждающихся отношений с Вашингтоном для Брюсселя было бы логично прикусить язык и начать сепаратные переговоры с Москвой, но ЕС так глубоко погряз в рефлекторной русофобии, что даже не рассматривает такой вариант. Более того, Евросоюз явно играет на упреждение на тот случай, если американцы действительно смогут в той или иной форме войти в схемы поставок российских углеводородов. Все прекрасно понимают, что, если Москва и Вашингтон договорятся и поделят Западное полушарие на зоны влияния, Европа как международный политический игрок пулей вылетит на задворки истории, превратившись в парию, единственным правом которого останется обслуживание чужих интересов из собственного кошелька.Перед политическим руководством еврозоны — вилка выбора, и оба варианта Брюсселю и Лондону одинаково не нравятся. Примириться с Россией, как и признать собственную слепоту по отношению к Соединенным Штатам, не позволяет гонор. Потому, если перефразировать старую поговорку, ребята назло дедушке Дональду готовы отморозить себе Германию.

https://ria.ru/20250303/potok-2002777420.html

https://ria.ru/20250211/evrosoyuz-1998583544.html

https://ria.ru/20250130/evropa-1996110937.html

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аналитика, россия, европа, северный поток, сша