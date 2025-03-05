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В Европарламенте заявили, что Россия побеждает на фронте - РИА Новости, 05.03.2025
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17:18 05.03.2025 (обновлено: 19:06 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/evroparlament-2003251280.html
В Европарламенте заявили, что Россия побеждает на фронте
В Европарламенте заявили, что Россия побеждает на фронте - РИА Новости, 05.03.2025
В Европарламенте заявили, что Россия побеждает на фронте
Россия побеждает на фронте, а Запад проигрывает, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага на встрече с главой комитета ГД по международным РИА Новости, 05.03.2025
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европа
словакия
леонид слуцкий (политик)
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такер карлсон
нато
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия побеждает на фронте, а Запад проигрывает, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага на встрече с главой комитета ГД по международным делам Леонидом Слуцким.."Европа потеряла всех своих партнеров, в том числе Соединенные Штаты, из-за своей военной философии. А Москва постоянно приобретает новых друзей и партнеров: Китай, Бразилия, страны Африки, Азии", — отметил он. Он добавил, что союзники находятся в упадке и разделены, а Россия едина, ее экономика процветает. "Экспансия НАТО в отношении российских границ не удалась. Только лишь какие-то западноевропейские лидеры верят по-прежнему в агрессию Москвы", — подчеркнул Блага. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.
https://ria.ru/20250301/evroparlament-2002449528.html
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россия, европа, словакия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, такер карлсон, нато, госдума рф, европарламент, в мире
Россия, Европа, Словакия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Госдума РФ, Европарламент, В мире
В Европарламенте заявили, что Россия побеждает на фронте

Депутат Европарламента Блага: Россия побеждает на фронте, а Запад проигрывает

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗал заседаний Европарламента в Брюсселе
Зал заседаний Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Зал заседаний Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия побеждает на фронте, а Запад проигрывает, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага на встрече с главой комитета ГД по международным делам Леонидом Слуцким..
"Европа потеряла всех своих партнеров, в том числе Соединенные Штаты, из-за своей военной философии. А Москва постоянно приобретает новых друзей и партнеров: Китай, Бразилия, страны Африки, Азии", — отметил он.
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Он добавил, что союзники находятся в упадке и разделены, а Россия едина, ее экономика процветает.
"Экспансия НАТО в отношении российских границ не удалась. Только лишь какие-то западноевропейские лидеры верят по-прежнему в агрессию Москвы", — подчеркнул Блага.
Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.
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РоссияЕвропаСловакияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинТакер КарлсонНАТОГосдума РФЕвропарламентВ мире
 
 
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