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"Глубокие последствия": Пушков раскрыл убийственную авантюру по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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05:00 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/evropa-2003101720.html
"Глубокие последствия": Пушков раскрыл убийственную авантюру по Украине
"Глубокие последствия": Пушков раскрыл убийственную авантюру по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
"Глубокие последствия": Пушков раскрыл убийственную авантюру по Украине
Украина может обернуться для Европы ее собственным Вьетнамом, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 05.03.2025
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина может обернуться для Европы ее собственным Вьетнамом, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Попавшая в "украинскую ловушку" Европа влезает в безнадежную авантюру. Украина может стать ее Вьетнамом — с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета. (Глава Еврокомиссии Урсула — Прим. ред.) Фон дер Ляйен и компания, как могут, приближают этот день", — считает парламентарий.Ранее Пушков заявил, что своими пустыми обещаниями, заявлениями, опровержениями и попытками втянуть Трампа в свою игру европейские лидеры демонстрируют полную растерянность и незнание того, как выйти из сложившейся ситуации.
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в мире, украина, европа, алексей пушков, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Алексей Пушков, Еврокомиссия
"Глубокие последствия": Пушков раскрыл убийственную авантюру по Украине

Пушков: конфликт на Украине может стать для Европы ее собственным Вьетнамом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина может обернуться для Европы ее собственным Вьетнамом, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"Попавшая в "украинскую ловушку" Европа влезает в безнадежную авантюру. Украина может стать ее Вьетнамом — с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета. (Глава Еврокомиссии Урсула — Прим. ред.) Фон дер Ляйен и компания, как могут, приближают этот день", — считает парламентарий.
Ранее Пушков заявил, что своими пустыми обещаниями, заявлениями, опровержениями и попытками втянуть Трампа в свою игру европейские лидеры демонстрируют полную растерянность и незнание того, как выйти из сложившейся ситуации.
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В миреУкраинаЕвропаАлексей ПушковЕврокомиссия
 
 
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