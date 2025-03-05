https://ria.ru/20250305/evropa-2003101720.html

"Глубокие последствия": Пушков раскрыл убийственную авантюру по Украине

"Глубокие последствия": Пушков раскрыл убийственную авантюру по Украине - РИА Новости, 05.03.2025

"Глубокие последствия": Пушков раскрыл убийственную авантюру по Украине

Украина может обернуться для Европы ее собственным Вьетнамом, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:00:00+03:00

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в мире

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европа

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еврокомиссия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина может обернуться для Европы ее собственным Вьетнамом, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Попавшая в "украинскую ловушку" Европа влезает в безнадежную авантюру. Украина может стать ее Вьетнамом — с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета. (Глава Еврокомиссии Урсула — Прим. ред.) Фон дер Ляйен и компания, как могут, приближают этот день", — считает парламентарий.Ранее Пушков заявил, что своими пустыми обещаниями, заявлениями, опровержениями и попытками втянуть Трампа в свою игру европейские лидеры демонстрируют полную растерянность и незнание того, как выйти из сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20250302/nato-2002591224.html

украина

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в мире, украина, европа, алексей пушков, еврокомиссия