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Евраев принял участие в форуме муниципальных депутатов "Единой России" - РИА Новости, 05.03.2025
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Ярославская область
 
19:57 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/evraev-2003288712.html
Евраев принял участие в форуме муниципальных депутатов "Единой России"
Евраев принял участие в форуме муниципальных депутатов "Единой России" - РИА Новости, 05.03.2025
Евраев принял участие в форуме муниципальных депутатов "Единой России"
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в первом региональном форуме муниципальных депутатов "Единой России", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:57:00+03:00
2025-03-05T19:57:00+03:00
ярославская область
жкх
ярославль
борисоглебский район
михаил евраев
единая россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в первом региональном форуме муниципальных депутатов "Единой России", сообщает пресс-служба областного правительства. "На первом региональном форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия" при участии губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития области вопросы. В мероприятии приняли участие более 200 представителей органов местного самоуправления", - говорится в сообщении. Губернатор приветствовал народных избранников в концертно-зрелищном центре в Ярославле. "У нас одна общая цель – развитие региона. Только вместе мы сможем решить все задачи, которые ставят перед нами жители Ярославской области. Вы как никто другой знаете все болевые точки на местах, поэтому именно от вас во многом зависит, как будет меняться территория. Со своей стороны готовы сотрудничать, взаимодействовать по всем вопросам", - цитирует пресс-служба Евраева. Глава региона подчеркнул, что "люди не хотят несбыточных обещаний, они выступают за честный и открытый диалог". Он также отметил, что Айнаш Кислякова, ранее занимавшая пост главы Борисоглебского района, назначена советником губернатора Ярославской области. Развитие Ярославского и Борисоглебского округов губернатор обсудил на рабочей встрече с депутатами этих муниципальных образований. В этом году, отмечается на сайте "Ярославский регион", в Ярославском округе откроют школу в Заволжье, также начнут строительство учебного заведения в поселке Красный Бор. Сообщается, что депутаты попросили губернатора перенести сроки ремонта школы в Красных Ткачах с 2028 на 2027 год, чтобы провести обновление к ее юбилею, а также помочь с обновлением граффити фасадов двух школ, которые носят имена Героя Советского Союза Ф.И. Толбухина и Героя России А.А. Селезнева. Губернатор поручил проработать эти вопросы.
https://ria.ru/20241018/patrushev-1978823243.html
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жкх, ярославль, борисоглебский район, михаил евраев, единая россия
Ярославская область, ЖКХ, Ярославль, Борисоглебский район, Михаил Евраев, Единая Россия
Евраев принял участие в форуме муниципальных депутатов "Единой России"

Евраев принял участие в первом региональном форуме муниципальных депутатов ЕР

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВрио губернатора Ярославской области Михаил Евраев
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в первом региональном форуме муниципальных депутатов "Единой России", сообщает пресс-служба областного правительства.
"На первом региональном форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия" при участии губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития области вопросы. В мероприятии приняли участие более 200 представителей органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.
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Губернатор приветствовал народных избранников в концертно-зрелищном центре в Ярославле.
"У нас одна общая цель – развитие региона. Только вместе мы сможем решить все задачи, которые ставят перед нами жители Ярославской области. Вы как никто другой знаете все болевые точки на местах, поэтому именно от вас во многом зависит, как будет меняться территория. Со своей стороны готовы сотрудничать, взаимодействовать по всем вопросам", - цитирует пресс-служба Евраева.
Глава региона подчеркнул, что "люди не хотят несбыточных обещаний, они выступают за честный и открытый диалог".
Он также отметил, что Айнаш Кислякова, ранее занимавшая пост главы Борисоглебского района, назначена советником губернатора Ярославской области.
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Сообщается, что депутаты попросили губернатора перенести сроки ремонта школы в Красных Ткачах с 2028 на 2027 год, чтобы провести обновление к ее юбилею, а также помочь с обновлением граффити фасадов двух школ, которые носят имена Героя Советского Союза Ф.И. Толбухина и Героя России А.А. Селезнева. Губернатор поручил проработать эти вопросы.
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Ярославская областьЖКХЯрославльБорисоглебский районМихаил ЕвраевЕдиная Россия
 
 
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