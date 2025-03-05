https://ria.ru/20250305/es-2003282526.html

В ЕС обеспокоены беспорядками в парламенте Сербии

В ЕС обеспокоены беспорядками в парламенте Сербии - РИА Новости, 05.03.2025

В ЕС обеспокоены беспорядками в парламенте Сербии

Евросоюз обеспокоен беспорядками в парламенте Сербии, а также другими событиями в этой стране, которые, по мнению Брюсселя, направлены против гражданского... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:32:00+03:00

2025-03-05T19:32:00+03:00

2025-03-05T19:32:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен беспорядками в парламенте Сербии, а также другими событиями в этой стране, которые, по мнению Брюсселя, направлены против гражданского общества, говорится в заявлении европейкой внешнеполитической службы. "Мы глубоко обеспокоены срывами в работе и насилием в парламенте. Парламент должен быть меcтом для демократических дебатов в интересах всех граждан, необходимо, чтобы он в полной мере исполнял свою роль", - говорится в заявлении. В ЕС также выразили обеспокоенность "событиями, направленными против организаций гражданского общества", не уточнив, о чем именно идет речь. Кроме того, в Брюсселе напомнили о своем призыве к диалогу "со всеми заинтересованными сторонами" для обсуждения реформ, необходимых для евроинтеграции Сербии. Скупщина (парламент Сербии) во вторник начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной - поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Депутаты оппозиции настаивали, что обсуждение вопроса высшего образования должно быть единственным в повестке дня, и отклонили ее, жгли фаеры, бросали дымовые шашки, петарды и яйца. Произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности. Верховная прокуратура Сербии выступила с заявлением во вторник, в котором осудила инцидент в парламенте и напомнила, что депутатский иммунитет не защищает от уголовных преступлений.

https://ria.ru/20250304/serbiya-2002976463.html

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в мире, сербия, брюссель, евросоюз