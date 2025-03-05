https://ria.ru/20250305/es-2003141308.html

В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico

В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico - РИА Новости, 05.03.2025

В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico

В ЕС опасаются срыва из-за Венгрии саммита 6 марта, который будет посвящен Украине и безопасности в Европе, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:07:00+03:00

2025-03-05T10:07:00+03:00

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в мире

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виктор орбан

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сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В ЕС опасаются срыва из-за Венгрии саммита 6 марта, который будет посвящен Украине и безопасности в Европе, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. "В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что <...> ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером. — Прим. ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос", — указано в материале. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Согласно черновому варианту итогового заявления, подготовленного в преддверии саммита, ЕС обязуется "продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь", но, по словам собеседников издания, Венгрия с этим заявлением не согласна. Во вторник Орбан заявил, что видит больше шансов для Евросоюза на саммите в четверг договориться о стратегии собственной безопасности, чем по вопросу о военной помощи Украине. Западные СМИ ранее сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами — членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003110865.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, антониу кошта, сергей лавров, евросоюз, нато, politico