Рейтинг@Mail.ru
В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 05.03.2025 (обновлено: 11:14 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/es-2003141308.html
В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico
В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico - РИА Новости, 05.03.2025
В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico
В ЕС опасаются срыва из-за Венгрии саммита 6 марта, который будет посвящен Украине и безопасности в Европе, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:07:00+03:00
2025-03-05T11:14:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
антониу кошта
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003151601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_707052e210dcf25dfa24eb9556cfcf0f.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В ЕС опасаются срыва из-за Венгрии саммита 6 марта, который будет посвящен Украине и безопасности в Европе, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. "В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что &lt;...&gt; ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером. — Прим. ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос", — указано в материале. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Согласно черновому варианту итогового заявления, подготовленного в преддверии саммита, ЕС обязуется "продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь", но, по словам собеседников издания, Венгрия с этим заявлением не согласна. Во вторник Орбан заявил, что видит больше шансов для Евросоюза на саммите в четверг договориться о стратегии собственной безопасности, чем по вопросу о военной помощи Украине. Западные СМИ ранее сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами — членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110865.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003151601_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4f2d2c1a48794c027b5026d56d97f5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, антониу кошта, сергей лавров, евросоюз, нато, politico
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Politico
В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico

Politico: в ЕС опасаются срыва саммита по Украине 6 марта из-за Венгрии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский и Антониу Кошта на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский и Антониу Кошта на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский и Антониу Кошта на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В ЕС опасаются срыва из-за Венгрии саммита 6 марта, который будет посвящен Украине и безопасности в Европе, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«
"В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что <...> ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером. — Прим. ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос", — указано в материале.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине
06:55
В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.
Согласно черновому варианту итогового заявления, подготовленного в преддверии саммита, ЕС обязуется "продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь", но, по словам собеседников издания, Венгрия с этим заявлением не согласна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
Вчера, 13:22
Во вторник Орбан заявил, что видит больше шансов для Евросоюза на саммите в четверг договориться о стратегии собственной безопасности, чем по вопросу о военной помощи Украине.
Западные СМИ ранее сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами — членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине
19 февраля, 13:36
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанАнтониу КоштаСергей ЛавровЕвросоюзНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала