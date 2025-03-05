В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico
Politico: в ЕС опасаются срыва саммита по Украине 6 марта из-за Венгрии
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский и Антониу Кошта на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский и Антониу Кошта на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В ЕС опасаются срыва из-за Венгрии саммита 6 марта, который будет посвящен Украине и безопасности в Европе, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
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"В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что <...> ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером. — Прим. ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос", — указано в материале.
В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.
Во вторник Орбан заявил, что видит больше шансов для Евросоюза на саммите в четверг договориться о стратегии собственной безопасности, чем по вопросу о военной помощи Украине.
Западные СМИ ранее сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами — членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.
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