В Екатеринбурге нашли пропавшего восьмилетнего мальчика
В Екатеринбурге нашли пропавшего на прогулке восьмилетнего мальчика
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Восьмилетнего мальчика, пропавшего на прогулке во вторник в Екатеринбурге, нашли, противоправных действий в отношении него, по всей видимости, не совершено, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
По данным полиции и поисковиков, вечером во вторник в районе станции метро "Ботаническая" потерялся восьмилетний мальчик, который был на прогулке, на утро среды его местонахождение не было известно. Сотрудники МВД начали поиски. Позднее в СМИ появилось видео, как мальчик без обуви, в носках, ходит в торговом центре "Дирижабль" недалеко от "Ботанической" с неизвестным молодым человеком.
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"Малолетний найден сотрудниками полиции. По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено. Он и находившийся с ним гражданин доставлены в отдел полиции. Проверка по факту происшествия продолжается", – сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в силовых структурах, мальчик убегал из дома и ранее.
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