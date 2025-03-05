https://ria.ru/20250305/ekaterinburg-2003164149.html

В Екатеринбурге нашли пропавшего восьмилетнего мальчика

В Екатеринбурге нашли пропавшего восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 05.03.2025

В Екатеринбурге нашли пропавшего восьмилетнего мальчика

Восьмилетнего мальчика, пропавшего на прогулке во вторник в Екатеринбурге, нашли, противоправных действий в отношении него, по всей видимости, не совершено,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:54:00+03:00

2025-03-05T11:54:00+03:00

2025-03-05T11:54:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Восьмилетнего мальчика, пропавшего на прогулке во вторник в Екатеринбурге, нашли, противоправных действий в отношении него, по всей видимости, не совершено, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД. По данным полиции и поисковиков, вечером во вторник в районе станции метро "Ботаническая" потерялся восьмилетний мальчик, который был на прогулке, на утро среды его местонахождение не было известно. Сотрудники МВД начали поиски. Позднее в СМИ появилось видео, как мальчик без обуви, в носках, ходит в торговом центре "Дирижабль" недалеко от "Ботанической" с неизвестным молодым человеком. "Малолетний найден сотрудниками полиции. По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено. Он и находившийся с ним гражданин доставлены в отдел полиции. Проверка по факту происшествия продолжается", – сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в силовых структурах, мальчик убегал из дома и ранее.

https://ria.ru/20250219/rebenok-2000252682.html

https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург