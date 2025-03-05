https://ria.ru/20250305/dzhigurda-2003134008.html

Джигурда подал жалобу в Конституционный суд

Джигурда подал жалобу в Конституционный суд - РИА Новости, 05.03.2025

Джигурда подал жалобу в Конституционный суд

Артист Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд (КС) России, следует из материалов на сайте суда. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:35:00+03:00

2025-03-05T09:35:00+03:00

2025-03-05T09:35:00+03:00

шоубиз

россия

москва

париж

никита джигурда

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986423655_0:0:1908:1073_1920x0_80_0_0_647eafa522f721a9a8b78ff28a46e846.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Артист Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд (КС) России, следует из материалов на сайте суда. "Джигурда Никита Борисович... Статус (жалобы – ред.) - находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", – указывается на сайте КС РФ. Газета "Ведомости" со ссылкой на адвоката, представляющего интересы артиста, сообщает, что Джигурда оспаривает норму Гражданского кодекса (ГК) об основаниях наследования. По его оценке, в законодательстве присутствует неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний. По данным издания, наследственный спор Джигурды касается трех квартир в Москве и одной в Париже, которые принадлежали подруге артиста – Людмиле Браташ, умершей в 2016 году. Артист и его супруга утверждали, что Браташ по составленному во Франции завещанию завещала имущество им, но в том же году родная сестра умершей Светлана Романова инициировала иск о том, что наследницей является она, и суд встал на ее сторону.

https://ria.ru/20250131/dzhigurda-1996627333.html

россия

москва

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, париж, никита джигурда, происшествия