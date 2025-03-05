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Украина не сможет обороняться без поддержки США, заявил президент Польши - РИА Новости, 05.03.2025
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14:58 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/duda-2003217641.html
Украина не сможет обороняться без поддержки США, заявил президент Польши
Украина не сможет обороняться без поддержки США, заявил президент Польши - РИА Новости, 05.03.2025
Украина не сможет обороняться без поддержки США, заявил президент Польши
Украина не сможет обороняться без поддержки США, ей будет тяжело, если Владимир Зеленский не вернется к переговорам с американским президентом Дональдом... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:58:00+03:00
2025-03-05T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украина не сможет обороняться без поддержки США, ей будет тяжело, если Владимир Зеленский не вернется к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, заявил лидер Польши Анджей Дуда. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения. "Украина не сможет обороняться без поддержки США", - отметил Дуда в интервью газете Wall Street Journal. По его мнению, если Зеленский не вернется к переговорам с Трампом, ситуация будет очень тяжелой. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250305/pomosch-2003204597.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, анджей дуда
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Анджей Дуда
Украина не сможет обороняться без поддержки США, заявил президент Польши

Президент Польши Дуда: Украина не сможет обороняться без поддержки США

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украина не сможет обороняться без поддержки США, ей будет тяжело, если Владимир Зеленский не вернется к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, заявил лидер Польши Анджей Дуда.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.
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В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского
Вчера, 14:30
"Украина не сможет обороняться без поддержки США", - отметил Дуда в интервью газете Wall Street Journal.
По его мнению, если Зеленский не вернется к переговорам с Трампом, ситуация будет очень тяжелой.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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