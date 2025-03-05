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В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.03.2025
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10:20 05.03.2025 (обновлено: 11:58 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/dtp-2003143327.html
В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком
В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.03.2025
В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком
Перевозивший 15 детей школьный автобус столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, никто не пострадал, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:20:00+03:00
2025-03-05T11:58:00+03:00
происшествия
авто
нижегородская область
богородский район
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Перевозивший 15 детей школьный автобус столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, никто не пострадал, сообщило региональное управление МВД. ДТП произошло в среду около 8.40 на выезде с прилегающей дороги из деревни Бурцево в Богородском районе. "По предварительной информации, школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. По имеющимся данным, в автобусе находилось 15 детей. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, информация уточняется.
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происшествия, авто, нижегородская область, богородский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Богородский район, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

В Нижегородской области после ДТП со школьным автобусом никто не пострадал

© Фото : ГУ МВД по Нижегородской областиМесто ДТП с участием школьного автобуса и грузовика в Нижегородской области. 5 марта 2025
Место ДТП с участием школьного автобуса и грузовика в Нижегородской области. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : ГУ МВД по Нижегородской области
Место ДТП с участием школьного автобуса и грузовика в Нижегородской области. 5 марта 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Перевозивший 15 детей школьный автобус столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, никто не пострадал, сообщило региональное управление МВД.
ДТП произошло в среду около 8.40 на выезде с прилегающей дороги из деревни Бурцево в Богородском районе.
"По предварительной информации, школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. По имеющимся данным, в автобусе находилось 15 детей. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, информация уточняется.
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ПроисшествияАвтоНижегородская областьБогородский районГИБДД МВД РФ
 
 
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