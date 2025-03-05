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В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.03.2025

В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

Перевозивший 15 детей школьный автобус столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, никто не пострадал, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 05.03.2025

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2025-03-05T10:20:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Перевозивший 15 детей школьный автобус столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, никто не пострадал, сообщило региональное управление МВД. ДТП произошло в среду около 8.40 на выезде с прилегающей дороги из деревни Бурцево в Богородском районе. "По предварительной информации, школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. По имеющимся данным, в автобусе находилось 15 детей. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, информация уточняется.

https://ria.ru/20250123/avtobus-1995139445.html

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происшествия, авто, нижегородская область, богородский район, гибдд мвд рф