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На трассе М-5 в Оренбуржье столкнулись более 20 автомобилей - РИА Новости, 05.03.2025
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08:59 05.03.2025 (обновлено: 09:28 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/dtp-2003124115.html
На трассе М-5 в Оренбуржье столкнулись более 20 автомобилей
На трассе М-5 в Оренбуржье столкнулись более 20 автомобилей - РИА Новости, 05.03.2025
На трассе М-5 в Оренбуржье столкнулись более 20 автомобилей
Два человека пострадали после столкновения свыше 20 машин на трассе М-5 в Оренбуржье, сообщили РИА Новости в минздраве Оренбургской области. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:59:00+03:00
2025-03-05T09:28:00+03:00
происшествия
оренбургская область
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УФА, 5 мар – РИА Новости. Два человека пострадали после столкновения свыше 20 машин на трассе М-5 в Оренбуржье, сообщили РИА Новости в минздраве Оренбургской области."Двое, их осматривают врачи", - сказал собеседник, отвечая на вопрос РИА Новости о пострадавших при массовой аварии.Ранее областная полиция сообщала, что на федеральной трассе М-5 в районе посёлка Холодные ключи Оренбургского района более 20 машин врезались в КамАЗ, у которого сложился прицеп и перекрыл дорогу.Движение на данном участке дороги перекрыто до 14.25 (12.25 мск).
https://ria.ru/20250305/avtomobil-2003117726.html
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
На трассе М-5 в Оренбуржье столкнулись более 20 автомобилей

На трассе М-5 в Оренбуржье столкнулись более 20 машин, пострадали два человека

© Фото : Полиция Оренбуржья/TelegramДТП на трассе М-5 в Оренбуржье
ДТП на трассе М-5 в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Полиция Оренбуржья/Telegram
ДТП на трассе М-5 в Оренбуржье
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УФА, 5 мар – РИА Новости. Два человека пострадали после столкновения свыше 20 машин на трассе М-5 в Оренбуржье, сообщили РИА Новости в минздраве Оренбургской области.
"Двое, их осматривают врачи", - сказал собеседник, отвечая на вопрос РИА Новости о пострадавших при массовой аварии.
Ранее областная полиция сообщала, что на федеральной трассе М-5 в районе посёлка Холодные ключи Оренбургского района более 20 машин врезались в КамАЗ, у которого сложился прицеп и перекрыл дорогу.
Движение на данном участке дороги перекрыто до 14.25 (12.25 мск).
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ПроисшествияОренбургская область
 
 
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