https://ria.ru/20250305/dtp-2003124115.html

На трассе М-5 в Оренбуржье столкнулись более 20 автомобилей

На трассе М-5 в Оренбуржье столкнулись более 20 автомобилей - РИА Новости, 05.03.2025

На трассе М-5 в Оренбуржье столкнулись более 20 автомобилей

Два человека пострадали после столкновения свыше 20 машин на трассе М-5 в Оренбуржье, сообщили РИА Новости в минздраве Оренбургской области. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:59:00+03:00

2025-03-05T08:59:00+03:00

2025-03-05T09:28:00+03:00

происшествия

оренбургская область

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УФА, 5 мар – РИА Новости. Два человека пострадали после столкновения свыше 20 машин на трассе М-5 в Оренбуржье, сообщили РИА Новости в минздраве Оренбургской области."Двое, их осматривают врачи", - сказал собеседник, отвечая на вопрос РИА Новости о пострадавших при массовой аварии.Ранее областная полиция сообщала, что на федеральной трассе М-5 в районе посёлка Холодные ключи Оренбургского района более 20 машин врезались в КамАЗ, у которого сложился прицеп и перекрыл дорогу.Движение на данном участке дороги перекрыто до 14.25 (12.25 мск).

https://ria.ru/20250305/avtomobil-2003117726.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область