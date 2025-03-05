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Юрист назвала часть пенсии, которую не забирают даже по суду - РИА Новости, 05.03.2025
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02:17 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/dolgi-2003086185.html
Юрист назвала часть пенсии, которую не забирают даже по суду
Юрист назвала часть пенсии, которую не забирают даже по суду - РИА Новости, 05.03.2025
Юрист назвала часть пенсии, которую не забирают даже по суду
Удержание средств за долги и прочие нарушения возможно даже с пенсионных выплат, если суд вынес такое решение. Однако из этого правила есть исключение,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T02:17:00+03:00
2025-03-05T02:17:00+03:00
жкх
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Удержание средств за долги и прочие нарушения возможно даже с пенсионных выплат, если суд вынес такое решение. Однако из этого правила есть исключение, рассказала агентству “Прайм” Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.В основном речь идет о задолженностям — по коммунальным платежам, по кредитам в банке, по приобретению в рассрочку и т.п. “По всем этим видам возможно регулярное взыскание части сумм из пенсии до полного погашения задолженности”, - отметила специалист.Удержание из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней возможно лишь при наличии исполнительных документов, решений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, либо решения суда. Это могут быть исполнительные листы, нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их засвидетельствованные копии, судебные акты и многие другие документы.При это удержать могут не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты (с учетом ее повышения) к страховой пенсии. Вторая половина средств является неприкосновенной, чтобы пенсионеру было, на что жить. Кроме того, оставшаяся сумма должна быть не ниже прожиточного минимума по региону, заключила Леонова.
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жкх, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, общество, россия
ЖКХ, Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Россия
Юрист назвала часть пенсии, которую не забирают даже по суду

Юрист Леонова: удержанию за долги подлежит не более 50% страховой пенсии

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ
Рейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Рейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Удержание средств за долги и прочие нарушения возможно даже с пенсионных выплат, если суд вынес такое решение. Однако из этого правила есть исключение, рассказала агентству “Прайм” Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.
В основном речь идет о задолженностям — по коммунальным платежам, по кредитам в банке, по приобретению в рассрочку и т.п.
“По всем этим видам возможно регулярное взыскание части сумм из пенсии до полного погашения задолженности”, - отметила специалист.
Удержание из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней возможно лишь при наличии исполнительных документов, решений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, либо решения суда. Это могут быть исполнительные листы, нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их засвидетельствованные копии, судебные акты и многие другие документы.
При это удержать могут не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты (с учетом ее повышения) к страховой пенсии. Вторая половина средств является неприкосновенной, чтобы пенсионеру было, на что жить. Кроме того, оставшаяся сумма должна быть не ниже прожиточного минимума по региону, заключила Леонова.
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ЖКХОльга ЛеоноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоРоссия
 
 
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