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Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/dnr-2003234412.html
Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки
Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки - РИА Новости, 05.03.2025
Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки
Атаку украинских военных на мирных жителей Макеевки с применением американского БПЛА Switchblade-600 сорвали в ДНР, сообщили в штабе обороны республики. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:45:00+03:00
2025-03-05T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
советский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Атаку украинских военных на мирных жителей Макеевки с применением американского БПЛА Switchblade-600 сорвали в ДНР, сообщили в штабе обороны республики. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила ударный беспилотник Switchblade-600 на территории жилого квартала Советского района Макеевки. БПЛА упал на частное нежилое строение", - говорится в сообщении. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а боевой заряд изъяли для последующего уничтожения на полигоне.
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макеевка
донецкая народная республика
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макеевка, донецкая народная республика, советский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Советский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки

В Макеевке перехватили дрон ВСУ, готовивший атаку на мирных жителей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Атаку украинских военных на мирных жителей Макеевки с применением американского БПЛА Switchblade-600 сорвали в ДНР, сообщили в штабе обороны республики.
"Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила ударный беспилотник Switchblade-600 на территории жилого квартала Советского района Макеевки. БПЛА упал на частное нежилое строение", - говорится в сообщении.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а боевой заряд изъяли для последующего уничтожения на полигоне.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке
17 декабря 2024, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСоветский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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