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Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки
Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки - РИА Новости, 05.03.2025
Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки
Атаку украинских военных на мирных жителей Макеевки с применением американского БПЛА Switchblade-600 сорвали в ДНР, сообщили в штабе обороны республики. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:45:00+03:00
2025-03-05T15:45:00+03:00
2025-03-05T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
советский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Атаку украинских военных на мирных жителей Макеевки с применением американского БПЛА Switchblade-600 сорвали в ДНР, сообщили в штабе обороны республики. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила ударный беспилотник Switchblade-600 на территории жилого квартала Советского района Макеевки. БПЛА упал на частное нежилое строение", - говорится в сообщении. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а боевой заряд изъяли для последующего уничтожения на полигоне.
https://ria.ru/20241217/dron-1989726665.html
макеевка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, советский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Советский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки
В Макеевке перехватили дрон ВСУ, готовивший атаку на мирных жителей