https://ria.ru/20250305/dnr-2003234412.html

Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки

Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки - РИА Новости, 05.03.2025

Военные сорвали атаку беспилотника на жителей Макеевки

Атаку украинских военных на мирных жителей Макеевки с применением американского БПЛА Switchblade-600 сорвали в ДНР, сообщили в штабе обороны республики. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:45:00+03:00

2025-03-05T15:45:00+03:00

2025-03-05T15:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

советский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Атаку украинских военных на мирных жителей Макеевки с применением американского БПЛА Switchblade-600 сорвали в ДНР, сообщили в штабе обороны республики. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила ударный беспилотник Switchblade-600 на территории жилого квартала Советского района Макеевки. БПЛА упал на частное нежилое строение", - говорится в сообщении. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а боевой заряд изъяли для последующего уничтожения на полигоне.

https://ria.ru/20241217/dron-1989726665.html

макеевка

донецкая народная республика

советский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, советский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)