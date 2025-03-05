Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил защиту госсервисов от мошенничества - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/dengi-2003102099.html
Эксперт оценил защиту госсервисов от мошенничества
Эксперт оценил защиту госсервисов от мошенничества - РИА Новости, 05.03.2025
Эксперт оценил защиту госсервисов от мошенничества
Государственные сервисы в России хорошо защищены, и мошенники, к примеру, не могут взять кредит на жертву, просто авторизовавшись в ее аккаунте на "Госуслугах", РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:06:00+03:00
2025-03-05T05:06:00+03:00
технологии
россия
сергей голованов
лаборатория касперского
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772785852_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_a418df26a77ce591ab461a84c06969ab.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственные сервисы в России хорошо защищены, и мошенники, к примеру, не могут взять кредит на жертву, просто авторизовавшись в ее аккаунте на "Госуслугах", но будут использовать его в сложных схемах для кражи денег, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Сегодня государственные сервисы довольно хорошо защищены, без дополнительного подтверждения действия злоумышленников сильно ограничены, например, они не могут взять кредит", - сказал он, комментируя ситуацию, если мошеннику удастся получить доступ к чужому аккаунту на "Госуслугах". Однако, по словам эксперта, атакующие могут пугать жертву кредитом, чтобы в дальнейшем похитить ее деньги. Так, они запрашивают от имени жертвы какую-либо справку на портале, а через несколько дней связываются с ней, называясь представителем регулятора или контролирующих организаций. После они сообщают о взломе личного кабинета, пугают информацией об оформленном на пользователя кредите и просят оказать содействие якобы в расследовании. Затем схема развивается традиционно: злоумышленники вынуждают жертву подтвердить транзакцию, снять и передать им средства, привязать новое устройство к банковской системе или получить доступ к онлайн-банку, чтобы в дальнейшем украсть деньги. В феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Он объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.
https://ria.ru/20170717/1498637586.html
https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772785852_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_94b0143412528daa16f9939435e23ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сергей голованов , лаборатория касперского, госдума рф
Технологии, Россия, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского, Госдума РФ
Эксперт оценил защиту госсервисов от мошенничества

IT-специалист Голованов: мошенники могут похитить деньги через "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственные сервисы в России хорошо защищены, и мошенники, к примеру, не могут взять кредит на жертву, просто авторизовавшись в ее аккаунте на "Госуслугах", но будут использовать его в сложных схемах для кражи денег, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Сегодня государственные сервисы довольно хорошо защищены, без дополнительного подтверждения действия злоумышленников сильно ограничены, например, они не могут взять кредит", - сказал он, комментируя ситуацию, если мошеннику удастся получить доступ к чужому аккаунту на "Госуслугах".
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2017
Комитет ГД поддержал усиление наказания за кражу средств со счетов в банках
17 июля 2017, 16:13
Однако, по словам эксперта, атакующие могут пугать жертву кредитом, чтобы в дальнейшем похитить ее деньги. Так, они запрашивают от имени жертвы какую-либо справку на портале, а через несколько дней связываются с ней, называясь представителем регулятора или контролирующих организаций. После они сообщают о взломе личного кабинета, пугают информацией об оформленном на пользователя кредите и просят оказать содействие якобы в расследовании.
Затем схема развивается традиционно: злоумышленники вынуждают жертву подтвердить транзакцию, снять и передать им средства, привязать новое устройство к банковской системе или получить доступ к онлайн-банку, чтобы в дальнейшем украсть деньги.
В феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Он объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах"
16 ноября 2024, 02:10
 
ТехнологииРоссияСергей ГоловановЛаборатория КасперскогоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала