https://ria.ru/20250305/dengi-2003102099.html

Эксперт оценил защиту госсервисов от мошенничества

Эксперт оценил защиту госсервисов от мошенничества - РИА Новости, 05.03.2025

Эксперт оценил защиту госсервисов от мошенничества

Государственные сервисы в России хорошо защищены, и мошенники, к примеру, не могут взять кредит на жертву, просто авторизовавшись в ее аккаунте на "Госуслугах", РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:06:00+03:00

2025-03-05T05:06:00+03:00

2025-03-05T05:06:00+03:00

технологии

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сергей голованов

лаборатория касперского

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственные сервисы в России хорошо защищены, и мошенники, к примеру, не могут взять кредит на жертву, просто авторизовавшись в ее аккаунте на "Госуслугах", но будут использовать его в сложных схемах для кражи денег, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Сегодня государственные сервисы довольно хорошо защищены, без дополнительного подтверждения действия злоумышленников сильно ограничены, например, они не могут взять кредит", - сказал он, комментируя ситуацию, если мошеннику удастся получить доступ к чужому аккаунту на "Госуслугах". Однако, по словам эксперта, атакующие могут пугать жертву кредитом, чтобы в дальнейшем похитить ее деньги. Так, они запрашивают от имени жертвы какую-либо справку на портале, а через несколько дней связываются с ней, называясь представителем регулятора или контролирующих организаций. После они сообщают о взломе личного кабинета, пугают информацией об оформленном на пользователя кредите и просят оказать содействие якобы в расследовании. Затем схема развивается традиционно: злоумышленники вынуждают жертву подтвердить транзакцию, снять и передать им средства, привязать новое устройство к банковской системе или получить доступ к онлайн-банку, чтобы в дальнейшем украсть деньги. В феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Он объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.

https://ria.ru/20170717/1498637586.html

https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

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технологии, россия, сергей голованов , лаборатория касперского, госдума рф