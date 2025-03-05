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Против актера из сериала "Вампиры средней полосы" завели дело

Против актера из сериала "Вампиры средней полосы" завели дело - РИА Новости, 05.03.2025

Против актера из сериала "Вампиры средней полосы" завели дело

Против актера сериала "Вампиры средней полосы" Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:34:00+03:00

2025-03-05T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Против актера сериала "Вампиры средней полосы" Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России", — сказал собеседник агентства.Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.Согласно информации ресурса "Кинопоиск", Калюжный снимался в таких сериалах, как "Вампиры средней полосы", "Содержанки 3" и "Трудные подростки".

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