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Против актера из сериала "Вампиры средней полосы" завели дело - РИА Новости, 05.03.2025
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Шоубиз
 
18:34 05.03.2025 (обновлено: 18:51 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/delo-2003271919.html
Против актера из сериала "Вампиры средней полосы" завели дело
Против актера из сериала "Вампиры средней полосы" завели дело - РИА Новости, 05.03.2025
Против актера из сериала "Вампиры средней полосы" завели дело
Против актера сериала "Вампиры средней полосы" Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:34:00+03:00
2025-03-05T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Против актера сериала "Вампиры средней полосы" Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России", — сказал собеседник агентства.Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.Согласно информации ресурса "Кинопоиск", Калюжный снимался в таких сериалах, как "Вампиры средней полосы", "Содержанки 3" и "Трудные подростки".
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россия, происшествия, новости культуры
Россия, Шоубиз, Происшествия, Новости культуры
Против актера из сериала "Вампиры средней полосы" завели дело

Против актера Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Глеб Калюжный
Актер Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Глеб Калюжный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Против актера сериала "Вампиры средней полосы" Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России", — сказал собеседник агентства.
Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.
Согласно информации ресурса "Кинопоиск", Калюжный снимался в таких сериалах, как "Вампиры средней полосы", "Содержанки 3" и "Трудные подростки".
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