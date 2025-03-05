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Обжалован приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО - РИА Новости, 05.03.2025
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05:44 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/delo-2003105129.html
Обжалован приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО
Обжалован приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО - РИА Новости, 05.03.2025
Обжалован приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО
Защита и обвинение обжаловали приговор суда, по которому двух фигурантов дела об осквернении мемориала участникам СВО в центре Москвы осудили на 2,5 и 3 года... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:44:00+03:00
2025-03-05T05:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Защита и обвинение обжаловали приговор суда, по которому двух фигурантов дела об осквернении мемориала участникам СВО в центре Москвы осудили на 2,5 и 3 года колонии-поселения, сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы. "В суд поступили апелляционное представление и апелляционные жалобы", - рассказал собеседник агентства. В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы приговорил Даниила Голикова к 2,5 годам, Андрея Козловского - к 3 годам колонии-поселения. Вменили им п. "а" ч. 2 ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов) и ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, в марте фигуранты осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Обжалован приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО

Защита обжаловала приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Защита и обвинение обжаловали приговор суда, по которому двух фигурантов дела об осквернении мемориала участникам СВО в центре Москвы осудили на 2,5 и 3 года колонии-поселения, сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы.
"В суд поступили апелляционное представление и апелляционные жалобы", - рассказал собеседник агентства.
В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы приговорил Даниила Голикова к 2,5 годам, Андрея Козловского - к 3 годам колонии-поселения. Вменили им п. "а" ч. 2 ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов) и ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ.
Как было установлено в ходе судебных разбирательств, в марте фигуранты осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы.
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