https://ria.ru/20250305/delo-2003105129.html
Обжалован приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО
Обжалован приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО - РИА Новости, 05.03.2025
Обжалован приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО
Защита и обвинение обжаловали приговор суда, по которому двух фигурантов дела об осквернении мемориала участникам СВО в центре Москвы осудили на 2,5 и 3 года... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:44:00+03:00
2025-03-05T05:44:00+03:00
2025-03-05T05:44:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Защита и обвинение обжаловали приговор суда, по которому двух фигурантов дела об осквернении мемориала участникам СВО в центре Москвы осудили на 2,5 и 3 года колонии-поселения, сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы. "В суд поступили апелляционное представление и апелляционные жалобы", - рассказал собеседник агентства. В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы приговорил Даниила Голикова к 2,5 годам, Андрея Козловского - к 3 годам колонии-поселения. Вменили им п. "а" ч. 2 ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов) и ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, в марте фигуранты осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Обжалован приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО
Защита обжаловала приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Защита и обвинение обжаловали приговор суда, по которому двух фигурантов дела об осквернении мемориала участникам СВО в центре Москвы осудили на 2,5 и 3 года колонии-поселения, сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы.
"В суд поступили апелляционное представление и апелляционные жалобы", - рассказал собеседник агентства.
В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы приговорил Даниила Голикова к 2,5 годам, Андрея Козловского - к 3 годам колонии-поселения. Вменили им п. "а" ч. 2 ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов) и ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ.
Как было установлено в ходе судебных разбирательств, в марте фигуранты осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы.