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В Дагестане возбудили дело после нейтрализации бандитов - РИА Новости, 05.03.2025
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10:34 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/dagestan-2003145403.html
В Дагестане возбудили дело после нейтрализации бандитов
В Дагестане возбудили дело после нейтрализации бандитов - РИА Новости, 05.03.2025
В Дагестане возбудили дело после нейтрализации бандитов
Уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после нейтрализации бандитов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:34:00+03:00
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происшествия
россия
кировский район
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после нейтрализации бандитов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В ночь на среду на территории Кировского района Махачкалы была проведена контртеррористическая операция. Силовики нейтрализовали четырех боевиков, планировавших совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. На месте и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. "По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и пунктом "а" части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК РФ Алексанжр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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россия
кировский район
махачкала
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происшествия, россия, кировский район, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировский район, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане возбудили дело после нейтрализации бандитов

СК возбудил уголовное дело после нейтрализации бандитов в Дагестане

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после нейтрализации бандитов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ночь на среду на территории Кировского района Махачкалы была проведена контртеррористическая операция. Силовики нейтрализовали четырех боевиков, планировавших совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. На месте и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
"По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и пунктом "а" части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК РФ Алексанжр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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ПроисшествияРоссияКировский районМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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