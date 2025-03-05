В Дагестане возбудили дело после нейтрализации бандитов
СК возбудил уголовное дело после нейтрализации бандитов в Дагестане
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после нейтрализации бандитов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ночь на среду на территории Кировского района Махачкалы была проведена контртеррористическая операция. Силовики нейтрализовали четырех боевиков, планировавших совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. На месте и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
"По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и пунктом "а" части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК РФ Алексанжр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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