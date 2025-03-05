https://ria.ru/20250305/dagestan-2003145403.html

В Дагестане возбудили дело после нейтрализации бандитов

В Дагестане возбудили дело после нейтрализации бандитов - РИА Новости, 05.03.2025

В Дагестане возбудили дело после нейтрализации бандитов

Уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после нейтрализации бандитов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:34:00+03:00

2025-03-05T10:34:00+03:00

2025-03-05T10:34:00+03:00

происшествия

россия

кировский район

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после нейтрализации бандитов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В ночь на среду на территории Кировского района Махачкалы была проведена контртеррористическая операция. Силовики нейтрализовали четырех боевиков, планировавших совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. На месте и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. "По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и пунктом "а" части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК РФ Алексанжр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936027.html

россия

кировский район

махачкала

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происшествия, россия, кировский район, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)