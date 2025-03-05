https://ria.ru/20250305/buldozer-2003103879.html

Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером

Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил президента США Дональда Трампа с бульдозером, говоря о его победе на выборах в 2024 году. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:28:00+03:00

2025-03-05T05:28:00+03:00

2025-03-05T05:28:00+03:00

в мире

сша

белоруссия

александр лукашенко

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003022688_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_5045febefec00f4f84143f36be2269ba.jpg

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил президента США Дональда Трампа с бульдозером, говоря о его победе на выборах в 2024 году. "Когда он победил (на выборах 2024 года), я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Невероятное. Это невероятный человек, и случилось невероятное", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X. На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация прошла 20 января.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003100559.html

сша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп