https://ria.ru/20250305/buldozer-2003103879.html
Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером
Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил президента США Дональда Трампа с бульдозером, говоря о его победе на выборах в 2024 году. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:28:00+03:00
2025-03-05T05:28:00+03:00
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил президента США Дональда Трампа с бульдозером, говоря о его победе на выборах в 2024 году. "Когда он победил (на выборах 2024 года), я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Невероятное. Это невероятный человек, и случилось невероятное", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X. На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация прошла 20 января.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003100559.html
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в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером
Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером, говоря о его победе на выборах