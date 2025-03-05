https://ria.ru/20250305/bolnitsy-2003183284.html
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году
В медицинские организации Московской области с начала 2025 года закупили 38 операционных столов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:12:00+03:00
2025-03-05T13:12:00+03:00
2025-03-05T13:12:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала 2025 года закупили 38 операционных столов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Медицинское оборудование доставят в 10 больниц, в том числе Орехово-Зуевскую, Клинскую, Долгопрудненскую и другие. "Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента. Всего на их закупку было направлено почти 200 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. Операционные столы закупили благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20250305/sanaviatsiya-2003166313.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году
В больницы Подмосковья закупили 38 операционных столов с начала 2025 года