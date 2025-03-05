https://ria.ru/20250305/bolnitsy-2003183284.html

Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году

Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025

Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году

В медицинские организации Московской области с начала 2025 года закупили 38 операционных столов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:12:00+03:00

2025-03-05T13:12:00+03:00

2025-03-05T13:12:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала 2025 года закупили 38 операционных столов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Медицинское оборудование доставят в 10 больниц, в том числе Орехово-Зуевскую, Клинскую, Долгопрудненскую и другие. "Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента. Всего на их закупку было направлено почти 200 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. Операционные столы закупили благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20250305/sanaviatsiya-2003166313.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев