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Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025
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Новости Подмосковья
 
13:12 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/bolnitsy-2003183284.html
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году
В медицинские организации Московской области с начала 2025 года закупили 38 операционных столов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:12:00+03:00
2025-03-05T13:12:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала 2025 года закупили 38 операционных столов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Медицинское оборудование доставят в 10 больниц, в том числе Орехово-Зуевскую, Клинскую, Долгопрудненскую и другие. "Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента. Всего на их закупку было направлено почти 200 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. Операционные столы закупили благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20250305/sanaviatsiya-2003166313.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году

В больницы Подмосковья закупили 38 операционных столов с начала 2025 года

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Более 35 операционных столов закупили в подмосковные больницы в 2025 году
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала 2025 года закупили 38 операционных столов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Медицинское оборудование доставят в 10 больниц, в том числе Орехово-Зуевскую, Клинскую, Долгопрудненскую и другие.
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"Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента. Всего на их закупку было направлено почти 200 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Операционные столы закупили благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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