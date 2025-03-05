https://ria.ru/20250305/bezhenka-2003302262.html
Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали подъезды домов
Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали подъезды домов - РИА Новости, 05.03.2025
Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали подъезды домов
Украинские националисты из рядов ВСУ перед отступлением из Новогродовки в ДНР минировали подъезды жилых домов, в квартирах которых оставались мирные жители,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:09:00+03:00
2025-03-05T22:09:00+03:00
2025-03-05T22:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские националисты из рядов ВСУ перед отступлением из Новогродовки в ДНР минировали подъезды жилых домов, в квартирах которых оставались мирные жители, рассказала РИА Новости беженка из города Нина Тимофеевна. По данным Минобороны России, освобождение Новогродовки завершилось 8 сентября 2024 года в результате стремительно развивающегося осеннего наступления российских войск. "Русские зашли уже, освобождают, зашли ко мне… говорят: "Бабуля, сиди дома и никуда не выходи, потому что подъезд заминирован", - сказала собеседница агентства. По словам Нины Тимофеевны, в ее доме проживали украинские военные, а за сутки до прихода бойцов ВС РФ двое военнослужащих ВСУ ходили по открытым квартирам. "Ну и пошла через окно, веревку завязала бельевую. А головой не сообразила, что я не выдержу... Что руки мои не выдержат моего веса. Ну и упала, а там стекло - вот я ногу себе травмировала. До второго дома доползла на коленках, ну, на четвереньках. Попросила, чтобы дочку позвали. Прибежали дочка и сын, погрузили меня на тележку и отвезли к ней домой. Так я тогда и осталась у дочки жить", - сказала Нина Тимофеевна. Новогродовка - город на донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.
https://ria.ru/20250226/avdeevka-2001615734.html
https://ria.ru/20250304/svo-2002899439.html
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Специальная военная операция на Украине, Новогродовка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали подъезды домов
Беженка Тимофеевна: ВСУ при отступлении из Новогродовки минировали подъезды