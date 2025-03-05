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Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали подъезды домов - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:09 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/bezhenka-2003302262.html
Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали подъезды домов
Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали подъезды домов - РИА Новости, 05.03.2025
Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали подъезды домов
Украинские националисты из рядов ВСУ перед отступлением из Новогродовки в ДНР минировали подъезды жилых домов, в квартирах которых оставались мирные жители,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:09:00+03:00
2025-03-05T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
новогродовка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские националисты из рядов ВСУ перед отступлением из Новогродовки в ДНР минировали подъезды жилых домов, в квартирах которых оставались мирные жители, рассказала РИА Новости беженка из города Нина Тимофеевна. По данным Минобороны России, освобождение Новогродовки завершилось 8 сентября 2024 года в результате стремительно развивающегося осеннего наступления российских войск. "Русские зашли уже, освобождают, зашли ко мне… говорят: "Бабуля, сиди дома и никуда не выходи, потому что подъезд заминирован", - сказала собеседница агентства. По словам Нины Тимофеевны, в ее доме проживали украинские военные, а за сутки до прихода бойцов ВС РФ двое военнослужащих ВСУ ходили по открытым квартирам. "Ну и пошла через окно, веревку завязала бельевую. А головой не сообразила, что я не выдержу... Что руки мои не выдержат моего веса. Ну и упала, а там стекло - вот я ногу себе травмировала. До второго дома доползла на коленках, ну, на четвереньках. Попросила, чтобы дочку позвали. Прибежали дочка и сын, погрузили меня на тележку и отвезли к ней домой. Так я тогда и осталась у дочки жить", - сказала Нина Тимофеевна. Новогродовка - город на донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.
https://ria.ru/20250226/avdeevka-2001615734.html
https://ria.ru/20250304/svo-2002899439.html
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новогродовка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Новогродовка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали подъезды домов

Беженка Тимофеевна: ВСУ при отступлении из Новогродовки минировали подъезды

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские националисты из рядов ВСУ перед отступлением из Новогродовки в ДНР минировали подъезды жилых домов, в квартирах которых оставались мирные жители, рассказала РИА Новости беженка из города Нина Тимофеевна.
По данным Минобороны России, освобождение Новогродовки завершилось 8 сентября 2024 года в результате стремительно развивающегося осеннего наступления российских войск.
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"Русские зашли уже, освобождают, зашли ко мне… говорят: "Бабуля, сиди дома и никуда не выходи, потому что подъезд заминирован", - сказала собеседница агентства.
По словам Нины Тимофеевны, в ее доме проживали украинские военные, а за сутки до прихода бойцов ВС РФ двое военнослужащих ВСУ ходили по открытым квартирам.
"Ну и пошла через окно, веревку завязала бельевую. А головой не сообразила, что я не выдержу... Что руки мои не выдержат моего веса. Ну и упала, а там стекло - вот я ногу себе травмировала. До второго дома доползла на коленках, ну, на четвереньках. Попросила, чтобы дочку позвали. Прибежали дочка и сын, погрузили меня на тележку и отвезли к ней домой. Так я тогда и осталась у дочки жить", - сказала Нина Тимофеевна.
Новогродовка - город на донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеНовогродовкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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