https://ria.ru/20250305/bespilotniki-2003287723.html

Над Черным морем и Белгородской областью сбили два беспилотника

Над Черным морем и Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 05.03.2025

Над Черным морем и Белгородской областью сбили два беспилотника

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем и Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:54:00+03:00

2025-03-05T19:54:00+03:00

2025-03-05T19:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем и Белгородской областью, сообщило Минобороны России. "С 18.00 до 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность