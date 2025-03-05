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Над Черным морем и Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/bespilotniki-2003287723.html
Над Черным морем и Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Черным морем и Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 05.03.2025
Над Черным морем и Белгородской областью сбили два беспилотника
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем и Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:54:00+03:00
2025-03-05T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем и Белгородской областью, сообщило Минобороны России. "С 18.00 до 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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черное море
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черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Черным морем и Белгородской областью сбили два беспилотника

МО: ПВО уничтожила два украинских дрона над Черным морем и Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем и Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
"С 18.00 до 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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