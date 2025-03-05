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В Белоруссии провели мозговой штурм по поиску редкоземельных металлов - РИА Новости, 05.03.2025
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21:58 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/belorussiya-2003301665.html
В Белоруссии провели мозговой штурм по поиску редкоземельных металлов
В Белоруссии провели мозговой штурм по поиску редкоземельных металлов - РИА Новости, 05.03.2025
В Белоруссии провели мозговой штурм по поиску редкоземельных металлов
Мозговой штурм для выработки предложений по поиску редкоземельных элементов в Белоруссии провели эксперты в среду в Минске, сообщил министр природных ресурсов и РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:58:00+03:00
2025-03-05T21:58:00+03:00
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Мозговой штурм для выработки предложений по поиску редкоземельных элементов в Белоруссии провели эксперты в среду в Минске, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Сергей Масляк. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов. Президент обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. "Главой государства… поставлена задача необходимости поиска редкоземельных элементов. В целях выполнения данного поручения сегодня руководством минприроды с участием подведомственных организаций – государственных предприятий "НПЦ по геологии" и "Белгосгеоцентр" проведен так называемый мозговой штурм по выработке конкретных предложений в части определения конкретных перспективных для выявления редкоземельных элементов и металлов площадей", - приводятся слова министра в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минприроды. Как пояснил министр, определенные перспективы выявления редкоземельных металлов специалисты связывают с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области. "В настоящее время специалистами проводится детальное изучение имеющегося фондового геологического материала для последующего определения состава и объема необходимых работ в целях последующей подготовки мероприятий в проект формируемой в настоящее время минприроды государственной программы "Недра" на 2026-2030 годы", - сказал Масляк. Он отметил, что проект новой госпрограммы, а также направления работ по геологическому изучению недр планируется рассмотреть по итогам первого квартала 2025 года на заседании совета по развитию геологоразведочной отрасли и недропользованию при минприроды.
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002257479.html
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белоруссия, минск, гомельская область, в мире
Белоруссия, Минск, Гомельская область, В мире
В Белоруссии провели мозговой штурм по поиску редкоземельных металлов

Минприроды Белоруссии провело мозговой штурм по поиску редкоземельных металлов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Мозговой штурм для выработки предложений по поиску редкоземельных элементов в Белоруссии провели эксперты в среду в Минске, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Сергей Масляк.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов. Президент обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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"Главой государства… поставлена задача необходимости поиска редкоземельных элементов. В целях выполнения данного поручения сегодня руководством минприроды с участием подведомственных организаций – государственных предприятий "НПЦ по геологии" и "Белгосгеоцентр" проведен так называемый мозговой штурм по выработке конкретных предложений в части определения конкретных перспективных для выявления редкоземельных элементов и металлов площадей", - приводятся слова министра в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минприроды.
Как пояснил министр, определенные перспективы выявления редкоземельных металлов специалисты связывают с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области.
"В настоящее время специалистами проводится детальное изучение имеющегося фондового геологического материала для последующего определения состава и объема необходимых работ в целях последующей подготовки мероприятий в проект формируемой в настоящее время минприроды государственной программы "Недра" на 2026-2030 годы", - сказал Масляк.
Он отметил, что проект новой госпрограммы, а также направления работ по геологическому изучению недр планируется рассмотреть по итогам первого квартала 2025 года на заседании совета по развитию геологоразведочной отрасли и недропользованию при минприроды.
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