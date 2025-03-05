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Под завалами дома в Белореченске, поврежденного взрывом газа, нет людей - РИА Новости, 05.03.2025
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10:54 05.03.2025 (обновлено: 11:01 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003149933.html
Под завалами дома в Белореченске, поврежденного взрывом газа, нет людей
Под завалами дома в Белореченске, поврежденного взрывом газа, нет людей - РИА Новости, 05.03.2025
Под завалами дома в Белореченске, поврежденного взрывом газа, нет людей
Пострадавших нет под завалами дома, частично обрушившего при взрыве газа в Белореченске на Кубани, сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:54:00+03:00
2025-03-05T11:01:00+03:00
белореченск
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Пострадавших нет под завалами дома, частично обрушившего при взрыве газа в Белореченске на Кубани, сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС."Проведены работы по разведке завалов и уцелевших конструкций. Пострадавших под завалами не обнаружено", - говорится в сообщении.Уточняется, что две квартиры полностью повреждены, еще в шести - пострадали межквартирные перекрытия.Всего, по данным властей, в ликвидации последствий задействованы 93 человека и 29 единиц техники.В среду спасатели заявили о взрыве газовоздушной смеси в Белореченске. Из-за чего обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. Всего, по данным министерства, пострадало три человека. В развёрнутом ПВР находятся 25 человек, в том числе 5 детей.По данным краевого СУСК, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
https://ria.ru/20250305/vzryvy-2003144177.html
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белореченск, происшествия
Белореченск, Происшествия
Под завалами дома в Белореченске, поврежденного взрывом газа, нет людей

Под завалами дома в Белореченске, частично разрушенного взрывом газа, нет людей

© Фото : МЧС Краснодарского края/TelegramПоследствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : МЧС Краснодарского края/Telegram
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Пострадавших нет под завалами дома, частично обрушившего при взрыве газа в Белореченске на Кубани, сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС.
"Проведены работы по разведке завалов и уцелевших конструкций. Пострадавших под завалами не обнаружено", - говорится в сообщении.
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Взрывы газовых баллонов в жилых домах в России в 2024-2025 годах
10:29
Уточняется, что две квартиры полностью повреждены, еще в шести - пострадали межквартирные перекрытия.
Всего, по данным властей, в ликвидации последствий задействованы 93 человека и 29 единиц техники.
В среду спасатели заявили о взрыве газовоздушной смеси в Белореченске. Из-за чего обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. Всего, по данным министерства, пострадало три человека. В развёрнутом ПВР находятся 25 человек, в том числе 5 детей.
По данным краевого СУСК, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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