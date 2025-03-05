https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003149933.html

Под завалами дома в Белореченске, поврежденного взрывом газа, нет людей

Под завалами дома в Белореченске, поврежденного взрывом газа, нет людей - РИА Новости, 05.03.2025

Под завалами дома в Белореченске, поврежденного взрывом газа, нет людей

Пострадавших нет под завалами дома, частично обрушившего при взрыве газа в Белореченске на Кубани, сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:54:00+03:00

2025-03-05T10:54:00+03:00

2025-03-05T11:01:00+03:00

белореченск

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Пострадавших нет под завалами дома, частично обрушившего при взрыве газа в Белореченске на Кубани, сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС."Проведены работы по разведке завалов и уцелевших конструкций. Пострадавших под завалами не обнаружено", - говорится в сообщении.Уточняется, что две квартиры полностью повреждены, еще в шести - пострадали межквартирные перекрытия.Всего, по данным властей, в ликвидации последствий задействованы 93 человека и 29 единиц техники.В среду спасатели заявили о взрыве газовоздушной смеси в Белореченске. Из-за чего обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. Всего, по данным министерства, пострадало три человека. В развёрнутом ПВР находятся 25 человек, в том числе 5 детей.По данным краевого СУСК, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

https://ria.ru/20250305/vzryvy-2003144177.html

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белореченск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белореченск, происшествия