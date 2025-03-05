https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003128019.html
В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа
В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 05.03.2025
В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа
Власти вели режим чрезвычайной ситуации в Белореченске в Краснодарском крае после взрыва газа в жилом доме, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:15:00+03:00
2025-03-05T09:15:00+03:00
2025-03-05T09:15:00+03:00
происшествия
белореченск
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003125060_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70d00ba3ee102991f26cb115918edf57.jpg
КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Власти вели режим чрезвычайной ситуации в Белореченске в Краснодарском крае после взрыва газа в жилом доме, сообщили в прокуратуре региона. Восемь квартир повреждены при взрыве газа на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов дома в Белореченске, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах. По данным МЧС, пострадали пятеро, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. "Администрацией Белореченского городского поселения введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.Белореченская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
https://ria.ru/20250301/vzryv-2002481525.html
белореченск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003125060_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11b007a3004e8fc6f91e576338ba569e.jpg
Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир
Восемь квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Белореченске, рассказали РИА Новости в экстренных службах
2025-03-05T09:15
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белореченск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белореченск, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа
В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме