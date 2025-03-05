https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003128019.html

В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа

В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 05.03.2025

В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа

Власти вели режим чрезвычайной ситуации в Белореченске в Краснодарском крае после взрыва газа в жилом доме, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:15:00+03:00

2025-03-05T09:15:00+03:00

2025-03-05T09:15:00+03:00

происшествия

белореченск

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Власти вели режим чрезвычайной ситуации в Белореченске в Краснодарском крае после взрыва газа в жилом доме, сообщили в прокуратуре региона. Восемь квартир повреждены при взрыве газа на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов дома в Белореченске, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах. По данным МЧС, пострадали пятеро, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. "Администрацией Белореченского городского поселения введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.Белореченская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

https://ria.ru/20250301/vzryv-2002481525.html

белореченск

краснодарский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир Восемь квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Белореченске, рассказали РИА Новости в экстренных службах 2025-03-05T09:15 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белореченск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)