https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003127026.html
Названа причина ЧП в доме в Белореченске
Названа причина ЧП в доме в Белореченске - РИА Новости, 05.03.2025
Названа причина ЧП в доме в Белореченске
Причиной взрыва в доме в Белореченске стала детонация баллонного газа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:11:00+03:00
2025-03-05T09:11:00+03:00
2025-03-05T10:55:00+03:00
происшествия
белореченск
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 5 мар — РИА Новости. Причиной взрыва в доме в Белореченске стала детонация баллонного газа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Этой ночью в доме на улице Красной в Белореченске произошла детонация баллонного газа, в результате обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами", — написал он.При взрыве получили повреждения восемь квартир в двух соседних подъездах. По данным МЧС, пострадали пять человек, один из них получил ожоги 70% тела и находится в реанимации. Из дома эвакуировали 54 жильца, в том числе 12 детей. В городе ввели режим ЧС.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
белореченск
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Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир
Восемь квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Белореченске, рассказали РИА Новости в экстренных службах
2025-03-05T09:11
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PT0M06S
РИА Новости
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происшествия, белореченск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белореченск, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Названа причина ЧП в доме в Белореченске
Причиной ЧП в доме в Белореченске стала детонация баллонного газа