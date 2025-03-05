https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003127026.html

Названа причина ЧП в доме в Белореченске

Названа причина ЧП в доме в Белореченске - РИА Новости, 05.03.2025

Названа причина ЧП в доме в Белореченске

Причиной взрыва в доме в Белореченске стала детонация баллонного газа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:11:00+03:00

2025-03-05T09:11:00+03:00

2025-03-05T10:55:00+03:00

происшествия

белореченск

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003125060_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70d00ba3ee102991f26cb115918edf57.jpg

КРАСНОДАР, 5 мар — РИА Новости. Причиной взрыва в доме в Белореченске стала детонация баллонного газа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Этой ночью в доме на улице Красной в Белореченске произошла детонация баллонного газа, в результате обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами", — написал он.При взрыве получили повреждения восемь квартир в двух соседних подъездах. По данным МЧС, пострадали пять человек, один из них получил ожоги 70% тела и находится в реанимации. Из дома эвакуировали 54 жильца, в том числе 12 детей. В городе ввели режим ЧС.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

белореченск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир Восемь квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Белореченске, рассказали РИА Новости в экстренных службах 2025-03-05T09:11 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белореченск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)