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При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир - РИА Новости, 05.03.2025
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08:41 05.03.2025 (обновлено: 08:54 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003120035.html
При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир
При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир - РИА Новости, 05.03.2025
При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир
Восемь квартир пострадали при взрыве газа в доме в Белореченске на Кубани, речь идет о повреждениях на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:41:00+03:00
2025-03-05T08:54:00+03:00
белореченск
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Восемь квартир пострадали при взрыве газа в доме в Белореченске на Кубани, речь идет о повреждениях на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов, сообщили экстренные службы.В среду спасатели заявили о хлопке газовоздушной смеси в Белореченске, в результате которого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. По уточненным данным, пострадали три человека. В развернутом ПВР находятся 25 человек, в том числе пятеро детей."Поврежденные квартиры: четвертый этаж, второй подъезд - квартиры 27, 28 и третий подъезд - квартиры 41, 42; пятый этаж, второй подъезд - квартиры 31, 32 и третий подъезд - квартиры 45, 46", - сказал РИА Новости собеседник агентства.
https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003119283.html
белореченск
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белореченск, происшествия
Белореченск, Происшествия
При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир

При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир на двух этажах

© МЧС России/TelegramПоследствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края, где пострадало пять человек
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края, где пострадало пять человек - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© МЧС России/Telegram
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края, где пострадало пять человек
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Восемь квартир пострадали при взрыве газа в доме в Белореченске на Кубани, речь идет о повреждениях на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов, сообщили экстренные службы.
В среду спасатели заявили о хлопке газовоздушной смеси в Белореченске, в результате которого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. По уточненным данным, пострадали три человека. В развернутом ПВР находятся 25 человек, в том числе пятеро детей.
"Поврежденные квартиры: четвертый этаж, второй подъезд - квартиры 27, 28 и третий подъезд - квартиры 41, 42; пятый этаж, второй подъезд - квартиры 31, 32 и третий подъезд - квартиры 45, 46", - сказал РИА Новости собеседник агентства.
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