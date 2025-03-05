https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003120035.html

При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир

При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир - РИА Новости, 05.03.2025

При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир

Восемь квартир пострадали при взрыве газа в доме в Белореченске на Кубани, речь идет о повреждениях на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:41:00+03:00

2025-03-05T08:41:00+03:00

2025-03-05T08:54:00+03:00

белореченск

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Восемь квартир пострадали при взрыве газа в доме в Белореченске на Кубани, речь идет о повреждениях на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов, сообщили экстренные службы.В среду спасатели заявили о хлопке газовоздушной смеси в Белореченске, в результате которого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. По уточненным данным, пострадали три человека. В развернутом ПВР находятся 25 человек, в том числе пятеро детей."Поврежденные квартиры: четвертый этаж, второй подъезд - квартиры 27, 28 и третий подъезд - квартиры 41, 42; пятый этаж, второй подъезд - квартиры 31, 32 и третий подъезд - квартиры 45, 46", - сказал РИА Новости собеседник агентства.

https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003119283.html

белореченск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белореченск, происшествия