При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир
При взрыве газа в доме в Белореченске повреждены восемь квартир на двух этажах
© МЧС России/TelegramПоследствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края, где пострадало пять человек
© МЧС России/Telegram
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края, где пострадало пять человек
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Восемь квартир пострадали при взрыве газа в доме в Белореченске на Кубани, речь идет о повреждениях на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов, сообщили экстренные службы.
В среду спасатели заявили о хлопке газовоздушной смеси в Белореченске, в результате которого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. По уточненным данным, пострадали три человека. В развернутом ПВР находятся 25 человек, в том числе пятеро детей.
"Поврежденные квартиры: четвертый этаж, второй подъезд - квартиры 27, 28 и третий подъезд - квартиры 41, 42; пятый этаж, второй подъезд - квартиры 31, 32 и третий подъезд - квартиры 45, 46", - сказал РИА Новости собеседник агентства.