https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003117436.html

В Белореченске после ЧП в доме 25 человек разместили во временном пункте

В Белореченске после ЧП в доме 25 человек разместили во временном пункте - РИА Новости, 05.03.2025

В Белореченске после ЧП в доме 25 человек разместили во временном пункте

Двадцать пять человек, в том числе пять детей, находятся в пункте временного размещения после ЧП в доме в Белореченске на Кубани, сообщили в среду в МЧС РФ. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:13:00+03:00

2025-03-05T08:13:00+03:00

2025-03-05T08:21:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Двадцать пять человек, в том числе пять детей, находятся в пункте временного размещения после ЧП в доме в Белореченске на Кубани, сообщили в среду в МЧС РФ. Ранее в среду спасатели сообщили о взрыве газовоздушной смеси в Белореченске, обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. По уточненным данным, пострадали три человека. "В ПВР находятся 25 человек, в том числе пять детей", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250302/saratov-2002588085.html

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происшествия, белореченск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)