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СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 05.03.2025
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18:36 05.03.2025 (обновлено: 19:18 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/bastrykin-2003272034.html
СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством
СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 05.03.2025
СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при интернет- и телефонном РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:36:00+03:00
2025-03-05T19:18:00+03:00
технологии
россия
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при интернет- и телефонном мошенничестве."Я думаю, что статья 63 УК РФ, которая существует, должна быть дополнена этим моментом, что является отягчающим обстоятельством, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященного борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.Главный следователь России также предложил создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству и единую информационную платформу.В свою очередь президент России Владимир Путин назвал любопытным предложение считать отягчающим обстоятельством применение технологий искусственного интеллекта при мошенничестве.
https://ria.ru/20250305/putin-2003264476.html
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технологии, россия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Технологии, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством

Бастрыкин предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при интернет- и телефонном мошенничестве.
"Я думаю, что статья 63 УК РФ, которая существует, должна быть дополнена этим моментом, что является отягчающим обстоятельством, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященного борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
Главный следователь России также предложил создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству и единую информационную платформу.
В свою очередь президент России Владимир Путин назвал любопытным предложение считать отягчающим обстоятельством применение технологий искусственного интеллекта при мошенничестве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Вчера, 18:08
 
ТехнологииРоссияАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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