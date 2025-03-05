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СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством
СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 05.03.2025
СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при интернет- и телефонном РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:36:00+03:00
2025-03-05T18:36:00+03:00
2025-03-05T19:18:00+03:00
технологии
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при интернет- и телефонном мошенничестве."Я думаю, что статья 63 УК РФ, которая существует, должна быть дополнена этим моментом, что является отягчающим обстоятельством, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященного борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.Главный следователь России также предложил создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству и единую информационную платформу.В свою очередь президент России Владимир Путин назвал любопытным предложение считать отягчающим обстоятельством применение технологий искусственного интеллекта при мошенничестве.
https://ria.ru/20250305/putin-2003264476.html
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технологии, россия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Технологии, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством
Бастрыкин предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством