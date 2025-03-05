https://ria.ru/20250305/bastrykin-2003272034.html

СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством

СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 05.03.2025

СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при интернет- и телефонном РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:36:00+03:00

2025-03-05T18:36:00+03:00

2025-03-05T19:18:00+03:00

технологии

россия

александр бастрыкин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при интернет- и телефонном мошенничестве."Я думаю, что статья 63 УК РФ, которая существует, должна быть дополнена этим моментом, что является отягчающим обстоятельством, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященного борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.Главный следователь России также предложил создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству и единую информационную платформу.В свою очередь президент России Владимир Путин назвал любопытным предложение считать отягчающим обстоятельством применение технологий искусственного интеллекта при мошенничестве.

https://ria.ru/20250305/putin-2003264476.html

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технологии, россия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), общество