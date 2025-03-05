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Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске - РИА Новости, 05.03.2025
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11:55 05.03.2025 (обновлено: 12:00 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/bastrykin-2003164572.html
Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске
Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске - РИА Новости, 05.03.2025
Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о взрыве газа в доме в Белореченске Краснодарского края, сообщил информационный центр СК... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:55:00+03:00
2025-03-05T12:00:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
белореченск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о взрыве газа в доме в Белореченске Краснодарского края, сообщил информационный центр СК России. Восемь квартир повреждены при взрыве газа на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов дома в Белореченске, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах. По данным МЧС, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. Пострадали три человека, у одного - сильные ожоги. В городе введён режим ЧС. В СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и сообщили, что после взрыва в квартире на четвертом этаже произошло обрушение части строительных конструкций. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. "В центральный аппарат СК России затребован доклад о расследовании происшествия в многоквартирном доме в Краснодарском крае… Главой ведомства А.И. Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003127026.html
россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, белореченск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Белореченск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске

© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramПоследствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/Telegram
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о взрыве газа в доме в Белореченске Краснодарского края, сообщил информационный центр СК России.
Восемь квартир повреждены при взрыве газа на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов дома в Белореченске, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах. По данным МЧС, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. Пострадали три человека, у одного - сильные ожоги. В городе введён режим ЧС.
В СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и сообщили, что после взрыва в квартире на четвертом этаже произошло обрушение части строительных конструкций. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
"В центральный аппарат СК России затребован доклад о расследовании происшествия в многоквартирном доме в Краснодарском крае… Главой ведомства А.И. Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Названа причина ЧП в доме в Белореченске
09:11
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайБелореченскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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