https://ria.ru/20250305/bastrykin-2003164572.html
Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске
Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске - РИА Новости, 05.03.2025
Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о взрыве газа в доме в Белореченске Краснодарского края, сообщил информационный центр СК... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:55:00+03:00
2025-03-05T11:55:00+03:00
2025-03-05T12:00:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
белореченск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003165238_0:2:1125:635_1920x0_80_0_0_3229900f74e672f9e097844080bffd99.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о взрыве газа в доме в Белореченске Краснодарского края, сообщил информационный центр СК России. Восемь квартир повреждены при взрыве газа на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов дома в Белореченске, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах. По данным МЧС, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. Пострадали три человека, у одного - сильные ожоги. В городе введён режим ЧС. В СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и сообщили, что после взрыва в квартире на четвертом этаже произошло обрушение части строительных конструкций. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. "В центральный аппарат СК России затребован доклад о расследовании происшествия в многоквартирном доме в Краснодарском крае… Главой ведомства А.И. Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003127026.html
россия
краснодарский край
белореченск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003165238_177:0:1129:714_1920x0_80_0_0_d47a17f610d189d466331a5d74a2434b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, белореченск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Белореченск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске