https://ria.ru/20250305/bastrykin-2003164572.html

Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске

Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске - РИА Новости, 05.03.2025

Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Белореченске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о взрыве газа в доме в Белореченске Краснодарского края, сообщил информационный центр СК... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:55:00+03:00

2025-03-05T11:55:00+03:00

2025-03-05T12:00:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

белореченск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о взрыве газа в доме в Белореченске Краснодарского края, сообщил информационный центр СК России. Восемь квартир повреждены при взрыве газа на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов дома в Белореченске, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах. По данным МЧС, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. Пострадали три человека, у одного - сильные ожоги. В городе введён режим ЧС. В СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и сообщили, что после взрыва в квартире на четвертом этаже произошло обрушение части строительных конструкций. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. "В центральный аппарат СК России затребован доклад о расследовании происшествия в многоквартирном доме в Краснодарском крае… Главой ведомства А.И. Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003127026.html

россия

краснодарский край

белореченск

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происшествия, россия, краснодарский край, белореченск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)