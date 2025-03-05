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В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек - РИА Новости, 05.03.2025
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08:14 05.03.2025 (обновлено: 11:54 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/avtomobil-2003117726.html
В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек
В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек - РИА Новости, 05.03.2025
В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек
Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, включая ребенка, сообщил начальник управления региональной безопасности... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:14:00+03:00
2025-03-05T11:54:00+03:00
происшествия
саратовская область
марксовский район
маркс
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САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, включая ребенка, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. "В 07.58 (06.58 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Марксовском районе вблизи города Маркс произошло столкновение двух автомобилей "Лада" и Nissan. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Спасатели областной службы спасения деблокировали из "Лады" женщину и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации", - написал Юрин в Telegram-канале со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.Как уточнили журналистам в областной Госавтоинспекции, по предварительным данным, за рулем автомобиля "Лада Гранта" находилась женщина 1990 года рождения, а за рулем Nissan Almera - мужчина 1977 года рождения."В результате ДТП оба водителя, пассажирка "Лады" 2017 года рождения, четыре пассажирки Nissan, данные которых уточняются, доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250304/moskva-2002867648.html
саратовская область
марксовский район
маркс
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происшествия, саратовская область, марксовский район, маркс
Происшествия, Саратовская область, Марксовский район, Маркс
В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек

В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек, включая ребенка

© Фото : Юрий Юрин/TelegramПоследствия ДТП в Саратовской области. 5 марта 2025
Последствия ДТП в Саратовской области. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
Последствия ДТП в Саратовской области. 5 марта 2025
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САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, включая ребенка, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
"В 07.58 (06.58 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Марксовском районе вблизи города Маркс произошло столкновение двух автомобилей "Лада" и Nissan. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Спасатели областной службы спасения деблокировали из "Лады" женщину и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации", - написал Юрин в Telegram-канале со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.
Как уточнили журналистам в областной Госавтоинспекции, по предварительным данным, за рулем автомобиля "Лада Гранта" находилась женщина 1990 года рождения, а за рулем Nissan Almera - мужчина 1977 года рождения.
"В результате ДТП оба водителя, пассажирка "Лады" 2017 года рождения, четыре пассажирки Nissan, данные которых уточняются, доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияСаратовская областьМарксовский районМаркс
 
 
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