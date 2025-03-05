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США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 05.03.2025 (обновлено: 23:28 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ataki-2003299458.html
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist - РИА Новости, 05.03.2025
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist
США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS, утверждает корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:33:00+03:00
2025-03-05T23:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS, утверждает корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в социальной сети X."Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 мск). До этого — данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", — написал он. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003295667.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, майк джонсон, россия, центральное разведывательное управление (цру), дональд туск
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Майк Джонсон, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Туск
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist

Economist: США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS, утверждает корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в социальной сети X.
"Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 мск). До этого — данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", — написал он.
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Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.
Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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В двух словах: Трамп указал Украине ее место
Вчера, 08:17
Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ПутинМайк ДжонсонРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд Туск
 
 
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