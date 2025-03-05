https://ria.ru/20250305/ataki-2003299458.html
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist - РИА Новости, 05.03.2025
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist
США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS, утверждает корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:33:00+03:00
2025-03-05T21:33:00+03:00
2025-03-05T23:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир путин
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS, утверждает корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в социальной сети X."Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 мск). До этого — данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", — написал он. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003295667.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
сша
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, майк джонсон, россия, центральное разведывательное управление (цру), дональд туск
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Майк Джонсон, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Туск
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist
Economist: США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках