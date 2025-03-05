Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала о механизме защиты от мошеннических атак - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 05.03.2025 (обновлено: 18:43 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ataki-2003273237.html
Набиуллина рассказала о механизме защиты от мошеннических атак
Набиуллина рассказала о механизме защиты от мошеннических атак - РИА Новости, 05.03.2025
Набиуллина рассказала о механизме защиты от мошеннических атак
Предотвращение мошеннических атак на россиян при взаимодействии банков и операторов связи может идти по принципу антиспама, когда отсеивается нежелательная... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:42:00+03:00
2025-03-05T18:43:00+03:00
эльвира набиуллина
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
технологии
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568929608_0:115:3054:1833_1920x0_80_0_0_d148ea6477dd5048e9b06a4c877f8a6a.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предотвращение мошеннических атак на россиян при взаимодействии банков и операторов связи может идти по принципу антиспама, когда отсеивается нежелательная переписка, но человек должен дать согласие на то, чтобы его коммуникация по телефону проходила автоматический проверку; в целом же граждане активно пользуются механизмами, которые могут их защитить, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства председатель ЦБ отметила, что банки и операторы должны нести ответственность, в том числе и материальную, если каждый из них допустил мошенничество "на своем участке". По ее словам, операторы связи могут подать тревожный сигнал, заблокировать и оборвать звонок, могут и должны предупреждать банки о том, что конкретный человек сейчас подвергается атаке. "Подчерку, что это взаимодействие (между операторами и банками – ред.), на наш взгляд, должно применяться при условии, что человек соглашается на то, чтобы его коммуникация по телефону проходила автоматический проверку. Право каждого человека выбирать. Но я здесь полностью согласна с мнением специалистов, которые говорят, что такой механизм по сути мало чем отличается от спам-фильтра в электронной почте, когда в электронной почте у вас отсеивается вся спам-переписка. Все давно его используют, иначе нас бы всех завалило спамом", - отметила Набиуллина. "Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить, хороший пример – это самозапрет на кредиты, он работает только четыре дня, потому что закон только вступил в силу, но уже более трех миллионов человек… установили самозапрет на кредиты, чтоб мошенники не могли оформить на их имя кредит и вывести", - добавила глава регулятора.
https://ria.ru/20250305/peskov-2003270350.html
https://ria.ru/20250304/tsb-2002940079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568929608_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e553ea6a9d3f3b874d44baa06ba1623d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльвира набиуллина, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), технологии, россия, общество
Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Технологии, Россия, Общество
Набиуллина рассказала о механизме защиты от мошеннических атак

Набиуллина: борьба с мошенничеством может работать по принципу антиспама

© Фото : Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предотвращение мошеннических атак на россиян при взаимодействии банков и операторов связи может идти по принципу антиспама, когда отсеивается нежелательная переписка, но человек должен дать согласие на то, чтобы его коммуникация по телефону проходила автоматический проверку; в целом же граждане активно пользуются механизмами, которые могут их защитить, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Ранее в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства председатель ЦБ отметила, что банки и операторы должны нести ответственность, в том числе и материальную, если каждый из них допустил мошенничество "на своем участке". По ее словам, операторы связи могут подать тревожный сигнал, заблокировать и оборвать звонок, могут и должны предупреждать банки о том, что конкретный человек сейчас подвергается атаке.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Песков рассказал о звонках телефонных мошенников
Вчера, 18:27
"Подчерку, что это взаимодействие (между операторами и банками – ред.), на наш взгляд, должно применяться при условии, что человек соглашается на то, чтобы его коммуникация по телефону проходила автоматический проверку. Право каждого человека выбирать. Но я здесь полностью согласна с мнением специалистов, которые говорят, что такой механизм по сути мало чем отличается от спам-фильтра в электронной почте, когда в электронной почте у вас отсеивается вся спам-переписка. Все давно его используют, иначе нас бы всех завалило спамом", - отметила Набиуллина.
"Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить, хороший пример – это самозапрет на кредиты, он работает только четыре дня, потому что закон только вступил в силу, но уже более трех миллионов человек… установили самозапрет на кредиты, чтоб мошенники не могли оформить на их имя кредит и вывести", - добавила глава регулятора.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением
4 марта, 12:35
 
Эльвира НабиуллинаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала