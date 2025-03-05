https://ria.ru/20250305/ataki-2003273237.html

Набиуллина рассказала о механизме защиты от мошеннических атак

Набиуллина рассказала о механизме защиты от мошеннических атак - РИА Новости, 05.03.2025

Набиуллина рассказала о механизме защиты от мошеннических атак

Предотвращение мошеннических атак на россиян при взаимодействии банков и операторов связи может идти по принципу антиспама, когда отсеивается нежелательная... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:42:00+03:00

2025-03-05T18:42:00+03:00

2025-03-05T18:43:00+03:00

эльвира набиуллина

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

технологии

россия

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предотвращение мошеннических атак на россиян при взаимодействии банков и операторов связи может идти по принципу антиспама, когда отсеивается нежелательная переписка, но человек должен дать согласие на то, чтобы его коммуникация по телефону проходила автоматический проверку; в целом же граждане активно пользуются механизмами, которые могут их защитить, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства председатель ЦБ отметила, что банки и операторы должны нести ответственность, в том числе и материальную, если каждый из них допустил мошенничество "на своем участке". По ее словам, операторы связи могут подать тревожный сигнал, заблокировать и оборвать звонок, могут и должны предупреждать банки о том, что конкретный человек сейчас подвергается атаке. "Подчерку, что это взаимодействие (между операторами и банками – ред.), на наш взгляд, должно применяться при условии, что человек соглашается на то, чтобы его коммуникация по телефону проходила автоматический проверку. Право каждого человека выбирать. Но я здесь полностью согласна с мнением специалистов, которые говорят, что такой механизм по сути мало чем отличается от спам-фильтра в электронной почте, когда в электронной почте у вас отсеивается вся спам-переписка. Все давно его используют, иначе нас бы всех завалило спамом", - отметила Набиуллина. "Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить, хороший пример – это самозапрет на кредиты, он работает только четыре дня, потому что закон только вступил в силу, но уже более трех миллионов человек… установили самозапрет на кредиты, чтоб мошенники не могли оформить на их имя кредит и вывести", - добавила глава регулятора.

https://ria.ru/20250305/peskov-2003270350.html

https://ria.ru/20250304/tsb-2002940079.html

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эльвира набиуллина, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), технологии, россия, общество