https://ria.ru/20250305/armenija-2003246102.html

Пресс-секретарь Пашиняна рассказала об украденных из ее дома украшениях

Пресс-секретарь Пашиняна рассказала об украденных из ее дома украшениях - РИА Новости, 05.03.2025

Пресс-секретарь Пашиняна рассказала об украденных из ее дома украшениях

Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что воры унесли из ее ереванской квартиры золотые украшения почти на 7 тысяч... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:54:00+03:00

2025-03-05T16:54:00+03:00

2025-03-05T16:54:00+03:00

в мире

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ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что воры унесли из ее ереванской квартиры золотые украшения почти на 7 тысяч долларов. В конце февраля армянский онлайн-ресурс armlur.am сообщил, что злоумышленники обокрали в Ереване квартиру Багдасарян. "У меня украли золотые украшения, стоимостью 2,7 миллиона драмов (6,85 тысячи долларов) – кольца, серьги, колье", - заявила пресс-секретарь журналистам. По ее словам, все детали кражи установит следствие.

https://ria.ru/20241212/armeniya-1988768398.html

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в мире, армения, ереван, никол пашинян