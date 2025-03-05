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Пресс-секретарь Пашиняна рассказала об украденных из ее дома украшениях - РИА Новости, 05.03.2025
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16:54 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/armenija-2003246102.html
Пресс-секретарь Пашиняна рассказала об украденных из ее дома украшениях
Пресс-секретарь Пашиняна рассказала об украденных из ее дома украшениях - РИА Новости, 05.03.2025
Пресс-секретарь Пашиняна рассказала об украденных из ее дома украшениях
Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что воры унесли из ее ереванской квартиры золотые украшения почти на 7 тысяч... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:54:00+03:00
2025-03-05T16:54:00+03:00
в мире
армения
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что воры унесли из ее ереванской квартиры золотые украшения почти на 7 тысяч долларов. В конце февраля армянский онлайн-ресурс armlur.am сообщил, что злоумышленники обокрали в Ереване квартиру Багдасарян. "У меня украли золотые украшения, стоимостью 2,7 миллиона драмов (6,85 тысячи долларов) – кольца, серьги, колье", - заявила пресс-секретарь журналистам. По ее словам, все детали кражи установит следствие.
https://ria.ru/20241212/armeniya-1988768398.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
Пресс-секретарь Пашиняна рассказала об украденных из ее дома украшениях

Багдасарян заявила о краже украшений из ее квартиры на семь тысяч долларов

© Фото : Страница Назели Багдасарян в соцсетиНазели Багдасарян
Назели Багдасарян - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Страница Назели Багдасарян в соцсети
Назели Багдасарян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что воры унесли из ее ереванской квартиры золотые украшения почти на 7 тысяч долларов.
В конце февраля армянский онлайн-ресурс armlur.am сообщил, что злоумышленники обокрали в Ереване квартиру Багдасарян.
"У меня украли золотые украшения, стоимостью 2,7 миллиона драмов (6,85 тысячи долларов) – кольца, серьги, колье", - заявила пресс-секретарь журналистам.
По ее словам, все детали кражи установит следствие.
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