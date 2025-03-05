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Андреасян прокомментировал скандал со своим участием в московской киношколе - РИА Новости, 05.03.2025
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Культура
 
22:37 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/andreasyan-2003305023.html
Андреасян прокомментировал скандал со своим участием в московской киношколе
Андреасян прокомментировал скандал со своим участием в московской киношколе - РИА Новости, 05.03.2025
Андреасян прокомментировал скандал со своим участием в московской киношколе
Режиссер Сарик Андреасян, комментируя инцидент, произошедший во время его встречи со студентами московской киношколы, заявил, что не отказывается от... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:37:00+03:00
2025-03-05T22:37:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян, комментируя инцидент, произошедший во время его встречи со студентами московской киношколы, заявил, что не отказывается от высказанного мнения и считает необходимой реформу в российских киновузах. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось видео с перепалкой во время общения режиссера со студентами московского киноколледжа после вопроса про фильм Шона Бейкера "Анора": Андреасян заявил, что "ненавидит" режиссера Андрея Тарковского и авторское кино. "Я не отказываюсь от своей позиции, так как я взрослый человек и мое мнение касательно кинематографа давно сформировано, и я считаю, что всем киновузам России нужна реформа. И конечно же, важно понимать, что когда к вам приходит человек, который хочет вести с вами диалог, то его нужно не оскорблять обвинениями в том, что он успешен и работает для зрителя, а пытаться у него чему-то научиться", - написал режиссер в своем Telegram-канале. По словам Андреасяна, ранее его попросили приехать в киношколу и посмотреть короткометражку, которую снял сын его друга. Режиссер подчеркнул, что не имел представления об аудитории и о том, что "это может закончиться такой перепалкой". Андреасян заявил, что "именно из-за таких киношкол и такой системы образования" в России никогда не будет "полноценной киноиндустрии". "Тарковский в помощь ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее. Я всем желаю хорошего воспитания, а себе - лучше управлять собственным гневом", - заключил режиссер.
https://ria.ru/20241212/andreasyan-1988884488.html
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россия, сарик андреасян, шон бейкер, андрей тарковский, происшествия, москва
Культура, Россия, Сарик Андреасян, Шон Бейкер, Андрей Тарковский, Происшествия, Москва
Андреасян прокомментировал скандал со своим участием в московской киношколе

Режиссер Андреасян заявил, что считает необходимой реформу российских киновузов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Сарик Андреасян. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян, комментируя инцидент, произошедший во время его встречи со студентами московской киношколы, заявил, что не отказывается от высказанного мнения и считает необходимой реформу в российских киновузах.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось видео с перепалкой во время общения режиссера со студентами московского киноколледжа после вопроса про фильм Шона Бейкера "Анора": Андреасян заявил, что "ненавидит" режиссера Андрея Тарковского и авторское кино.
Режиссер Сарик Андреасян на пресс-конференции фильма Землетрясение в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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"Я не отказываюсь от своей позиции, так как я взрослый человек и мое мнение касательно кинематографа давно сформировано, и я считаю, что всем киновузам России нужна реформа. И конечно же, важно понимать, что когда к вам приходит человек, который хочет вести с вами диалог, то его нужно не оскорблять обвинениями в том, что он успешен и работает для зрителя, а пытаться у него чему-то научиться", - написал режиссер в своем Telegram-канале.
По словам Андреасяна, ранее его попросили приехать в киношколу и посмотреть короткометражку, которую снял сын его друга. Режиссер подчеркнул, что не имел представления об аудитории и о том, что "это может закончиться такой перепалкой". Андреасян заявил, что "именно из-за таких киношкол и такой системы образования" в России никогда не будет "полноценной киноиндустрии".
"Тарковский в помощь ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее. Я всем желаю хорошего воспитания, а себе - лучше управлять собственным гневом", - заключил режиссер.
Режиссёр Сарик Андреасян во время съемок своего фильма Землетрясение в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
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