https://ria.ru/20250305/andreasyan-2003305023.html

Андреасян прокомментировал скандал со своим участием в московской киношколе

Андреасян прокомментировал скандал со своим участием в московской киношколе - РИА Новости, 05.03.2025

Андреасян прокомментировал скандал со своим участием в московской киношколе

Режиссер Сарик Андреасян, комментируя инцидент, произошедший во время его встречи со студентами московской киношколы, заявил, что не отказывается от... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:37:00+03:00

2025-03-05T22:37:00+03:00

2025-03-05T22:37:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян, комментируя инцидент, произошедший во время его встречи со студентами московской киношколы, заявил, что не отказывается от высказанного мнения и считает необходимой реформу в российских киновузах. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось видео с перепалкой во время общения режиссера со студентами московского киноколледжа после вопроса про фильм Шона Бейкера "Анора": Андреасян заявил, что "ненавидит" режиссера Андрея Тарковского и авторское кино. "Я не отказываюсь от своей позиции, так как я взрослый человек и мое мнение касательно кинематографа давно сформировано, и я считаю, что всем киновузам России нужна реформа. И конечно же, важно понимать, что когда к вам приходит человек, который хочет вести с вами диалог, то его нужно не оскорблять обвинениями в том, что он успешен и работает для зрителя, а пытаться у него чему-то научиться", - написал режиссер в своем Telegram-канале. По словам Андреасяна, ранее его попросили приехать в киношколу и посмотреть короткометражку, которую снял сын его друга. Режиссер подчеркнул, что не имел представления об аудитории и о том, что "это может закончиться такой перепалкой". Андреасян заявил, что "именно из-за таких киношкол и такой системы образования" в России никогда не будет "полноценной киноиндустрии". "Тарковский в помощь ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее. Я всем желаю хорошего воспитания, а себе - лучше управлять собственным гневом", - заключил режиссер.

https://ria.ru/20241212/andreasyan-1988884488.html

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