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В Анапе тестируют новую установку для очистки пляжей - РИА Новости, 05.03.2025
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09:38 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/anapa-2003136188.html
В Анапе тестируют новую установку для очистки пляжей
В Анапе тестируют новую установку для очистки пляжей - РИА Новости, 05.03.2025
В Анапе тестируют новую установку для очистки пляжей
Новую установку по мокрому просеиванию песка для очистки пляжей тестируют в Анапе, она способна в час перерабатывать 200 тонн песка, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:38:00+03:00
2025-03-05T09:38:00+03:00
анапа
керченский пролив
тамань (станица)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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АНАПА, 5 мар - РИА Новости. Новую установку по мокрому просеиванию песка для очистки пляжей тестируют в Анапе, она способна в час перерабатывать 200 тонн песка, сообщил журналистам гендиректор компании "РусВал" Рустам Сабиров. "Мы провели ряд тестов, испытали разные технологии и реагенты и пришли к выводу, что самый эффективный способ - это мокрое просеивание. Затем мы изготовили оборудование, сейчас проходят его промышленные испытания, здесь мы уже подбираем режим работы. Производительность этой установки - 100 кубометров песка в час. Если перевести в тонны, то это 200 тонн песка в час перерабатывает", - рассказал Сабиров. Установка проходит тестирование на пляжах Анапы. "Спасти пляжи в этом году до сезона вполне возможно, но зависит это от администрации. Если администрация подтвердит все, то эти машины можно будет масштабировать, увеличивать их количество на пляже - порядка 40-50 машин. Эти машины могут работать в круглосуточном режиме, они практически не требуют вмешательства человека, кроме работы техники: это подвоз загрязненного грунта, вывоз чистого грунта и погрузка", - добавил он. Сабиров рассказал, что система подразумевает мокрое просеивание песка через сетку диаметром 2 миллиметра. "Мокрое просеивание не дает мазуту растекаться об песок. Воду мы никуда не сбрасываем после просеивания, она ходит по кругу, то есть это замкнутый цикл. Вода, которая ходит по циклу, проходит через колонну сорбентов, чтобы не подвергать песок вторичному загрязнению", - сказал он. По словам Сабирова, установка может работать на 200 метров в одну сторону и на 200 метров - в другую. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html
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анапа
керченский пролив
тамань (станица)
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анапа, керченский пролив, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Керченский пролив, Тамань (станица), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Анапе тестируют новую установку для очистки пляжей

В Анапе тестируют новую установку по мокрому просеиванию песка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
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АНАПА, 5 мар - РИА Новости. Новую установку по мокрому просеиванию песка для очистки пляжей тестируют в Анапе, она способна в час перерабатывать 200 тонн песка, сообщил журналистам гендиректор компании "РусВал" Рустам Сабиров.
"Мы провели ряд тестов, испытали разные технологии и реагенты и пришли к выводу, что самый эффективный способ - это мокрое просеивание. Затем мы изготовили оборудование, сейчас проходят его промышленные испытания, здесь мы уже подбираем режим работы. Производительность этой установки - 100 кубометров песка в час. Если перевести в тонны, то это 200 тонн песка в час перерабатывает", - рассказал Сабиров. Установка проходит тестирование на пляжах Анапы.
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"Спасти пляжи в этом году до сезона вполне возможно, но зависит это от администрации. Если администрация подтвердит все, то эти машины можно будет масштабировать, увеличивать их количество на пляже - порядка 40-50 машин. Эти машины могут работать в круглосуточном режиме, они практически не требуют вмешательства человека, кроме работы техники: это подвоз загрязненного грунта, вывоз чистого грунта и погрузка", - добавил он.
Сабиров рассказал, что система подразумевает мокрое просеивание песка через сетку диаметром 2 миллиметра. "Мокрое просеивание не дает мазуту растекаться об песок. Воду мы никуда не сбрасываем после просеивания, она ходит по кругу, то есть это замкнутый цикл. Вода, которая ходит по циклу, проходит через колонну сорбентов, чтобы не подвергать песок вторичному загрязнению", - сказал он.
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По словам Сабирова, установка может работать на 200 метров в одну сторону и на 200 метров - в другую.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
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АнапаКерченский проливТамань (станица)Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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