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США работают над созданием крупнейшего в мире газопровода на Аляске - РИА Новости, 05.03.2025
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05:15 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/alyaska-2003102819.html
США работают над созданием крупнейшего в мире газопровода на Аляске
США работают над созданием крупнейшего в мире газопровода на Аляске - РИА Новости, 05.03.2025
США работают над созданием крупнейшего в мире газопровода на Аляске
США работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске, в проекте могут принять участие Япония, Южная Корея и другие страны, говорится в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:15:00+03:00
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сша
аляска
япония
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске, в проекте могут принять участие Япония, Южная Корея и другие страны, говорится в выдержках из предстоящего выступления президента Дональда Трампа перед конгрессом, которые обнародовал Белый дом. "Мы работаем над гигантским проектом по строительству газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире. Япония, Южная Корея и другие страны хотят быть нашими партнерами и готовы инвестировать триллионы долларов", - сказал Трамп. По его словам, проект обеспечит США новые рабочие места и укрепит энергетическую независимость страны. Он также подчеркнул, что его администрация делает все возможное для развития американского энергетического сектора. "Это будет грандиозный проект. Мы обеспечим нашу страну энергоресурсами и будем доминировать в этой сфере", - добавил американский президент.
https://ria.ru/20250131/tramp-1996376851.html
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сша, аляска, япония, дональд трамп
США, Аляска, Япония, Дональд Трамп
США работают над созданием крупнейшего в мире газопровода на Аляске

Трамп: США работают над созданием крупнейшего в мире газопровода на Аляске

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске, в проекте могут принять участие Япония, Южная Корея и другие страны, говорится в выдержках из предстоящего выступления президента Дональда Трампа перед конгрессом, которые обнародовал Белый дом.
"Мы работаем над гигантским проектом по строительству газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире. Япония, Южная Корея и другие страны хотят быть нашими партнерами и готовы инвестировать триллионы долларов", - сказал Трамп.
По его словам, проект обеспечит США новые рабочие места и укрепит энергетическую независимость страны. Он также подчеркнул, что его администрация делает все возможное для развития американского энергетического сектора.
"Это будет грандиозный проект. Мы обеспечим нашу страну энергоресурсами и будем доминировать в этой сфере", - добавил американский президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Трамп бросает России нефтяной вызов
31 января, 08:00
 
СШААляскаЯпонияДональд Трамп
 
 
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