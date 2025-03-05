https://ria.ru/20250305/alyaska-2003102819.html

США работают над созданием крупнейшего в мире газопровода на Аляске

США работают над созданием крупнейшего в мире газопровода на Аляске - РИА Новости, 05.03.2025

США работают над созданием крупнейшего в мире газопровода на Аляске

США работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске, в проекте могут принять участие Япония, Южная Корея и другие страны, говорится в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:15:00+03:00

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2025-03-05T05:15:00+03:00

сша

аляска

япония

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске, в проекте могут принять участие Япония, Южная Корея и другие страны, говорится в выдержках из предстоящего выступления президента Дональда Трампа перед конгрессом, которые обнародовал Белый дом. "Мы работаем над гигантским проектом по строительству газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире. Япония, Южная Корея и другие страны хотят быть нашими партнерами и готовы инвестировать триллионы долларов", - сказал Трамп. По его словам, проект обеспечит США новые рабочие места и укрепит энергетическую независимость страны. Он также подчеркнул, что его администрация делает все возможное для развития американского энергетического сектора. "Это будет грандиозный проект. Мы обеспечим нашу страну энергоресурсами и будем доминировать в этой сфере", - добавил американский президент.

https://ria.ru/20250131/tramp-1996376851.html

сша

аляска

япония

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сша, аляска, япония, дональд трамп