В Москве нашли мертвым актера Милокостого
Актера Александра Милокостого нашли мертвым в квартире в Москве
© "Москва Медиа", 2017Кадр из документального фильма "Тайны кино"
© "Москва Медиа", 2017
Кадр из документального фильма "Тайны кино"
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Актера Александра Милокостого, известного по роли в фильме "Адъютант его превосходительства", нашли мертвым в Москве, сообщил "Московский комсомолец".
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"Стражи порядка вскрыли его квартиру на Севастопольском проспекте и обнаружили труп", — говорится в статье.
Сообщение о пропаже артиста полиция получила накануне, уточняет издание.
По предварительной информации, тело Милокостого пролежало в квартире десять дней. Никаких следов насильственной смерти на нем не обнаружили.
Александр Милокостый родился 8 сентября 1956 года. В подростковом возрасте прославился ролью Юры в фильме "Адъютант его превосходительства". Снимался также в картинах "Трое", "Всадник без головы", "Повесть о человеческом сердце", "Мелодия на два голоса" и "Испанская актриса для русского министра". C 1979 года работал в Московском областном драматическом театре, где играл ведущие роли.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Соломин и Саша Милокостый в фильме "Адъютант его превосходительства"
Юрий Соломин и Саша Милокостый в фильме "Адъютант его превосходительства"