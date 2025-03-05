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В Москве нашли мертвым актера Милокостого

В Москве нашли мертвым актера Милокостого - РИА Новости, 05.03.2025

В Москве нашли мертвым актера Милокостого

Актера Александра Милокостого, известного по роли в фильме "Адъютант его превосходительства", нашли мертвым в Москве, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Актера Александра Милокостого, известного по роли в фильме "Адъютант его превосходительства", нашли мертвым в Москве, сообщил "Московский комсомолец"."Стражи порядка вскрыли его квартиру на Севастопольском проспекте и обнаружили труп", — говорится в статье.Сообщение о пропаже артиста полиция получила накануне, уточняет издание.По предварительной информации, тело Милокостого пролежало в квартире десять дней. Никаких следов насильственной смерти на нем не обнаружили.Александр Милокостый родился 8 сентября 1956 года. В подростковом возрасте прославился ролью Юры в фильме "Адъютант его превосходительства". Снимался также в картинах "Трое", "Всадник без головы", "Повесть о человеческом сердце", "Мелодия на два голоса" и "Испанская актриса для русского министра". C 1979 года работал в Московском областном драматическом театре, где играл ведущие роли.

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москва, происшествия, шоу-бизнес, кино и сериалы