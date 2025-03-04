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Сергей Жуков просит о запрете требовать блокировки фильма "Руки Вверх" - РИА Новости, 04.03.2025
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Шоубиз
 
06:42 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/zhukov-2002884952.html
Сергей Жуков просит о запрете требовать блокировки фильма "Руки Вверх"
Сергей Жуков просит о запрете требовать блокировки фильма "Руки Вверх" - РИА Новости, 04.03.2025
Сергей Жуков просит о запрете требовать блокировки фильма "Руки Вверх"
Певец Сергей Жуков в своем новом иске, поданном в арбитражный суд Москвы к ответчикам ООО "Издательство "Джем" и ООО "Компания Топ7", просит запретить им... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T06:42:00+03:00
2025-03-04T06:42:00+03:00
шоубиз
технологии
москва
сергей жуков
александр бастрыкин
ирина подносова
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Певец Сергей Жуков в своем новом иске, поданном в арбитражный суд Москвы к ответчикам ООО "Издательство "Джем" и ООО "Компания Топ7", просит запретить им добиваться блокировок фильма "Руки вверх!" на различных онлайн-площадках, сообщили РИА Новости в суде. Иск поступил в суд 13 декабря, основные слушания по нему назначены на 5 мая. Как рассказали РИА Новости представители истца и "Первого музыкального издательства", привлеченного к делу третьим лицом, после съемок картины ответчики стали обращаться в Роскомнадзор и суды с требованиями заблокировать на онлайн-ресурсах сначала тизеры к фильму, а потом и сам фильм, ссылаясь на то, что им принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. Между тем в фильме использованы совершенно новые фонограммы, записанные Жуковым специально для этого фильма, подчеркнули юристы. "Жуков просит пресечь действия издательства "Джем" и "Компании Топ7" по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах", - сказал представитель певца. По его словам, было порядка 20 заявлений в суды общей юрисдикции о блокировке фильма, все они сейчас отклонены. При этом после обращения в арбитражный суд с этим иском попытки ответчиков добиться блокировки прекратились, подчеркнул истец. Представитель ответчиков просил суд истребовать у истца непосредственно фонограммы, в защиту прав на которые заявлен иск. Суд пока оставил ходатайство открытым. Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще три иска Жукова к "Джему" о признании за ним авторских прав на песни и прав на фонограммы, в том числе так называемые "минусовки", популярной в 1990-е годы группы "Руки Вверх!". В тех делах также участвует ООО "Компания Топ7". Как говорили представители Жукова, на процессах в судах общей юрисдикции стало известно, что этому лицу издательство "Джем" якобы передало исключительные права на фонограммы. Жуков в декабре сообщил, что вместе с лейблом "Первое музыкальное издательство" обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой "по факту возмутительных действий" по блокировке фильма "Руки вверх!", предпринимаемых Андреем Черкасовым, руководителем "Джема".
https://ria.ru/20250227/blinovskaya-2001999378.html
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технологии, москва, сергей жуков, александр бастрыкин, ирина подносова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Шоубиз, Технологии, Москва, Сергей Жуков, Александр Бастрыкин, Ирина Подносова, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Сергей Жуков просит о запрете требовать блокировки фильма "Руки Вверх"

Сергей Жуков просит суд о запрете требовать блокировки фильма "Руки Вверх"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Жуков
Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Жуков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Певец Сергей Жуков в своем новом иске, поданном в арбитражный суд Москвы к ответчикам ООО "Издательство "Джем" и ООО "Компания Топ7", просит запретить им добиваться блокировок фильма "Руки вверх!" на различных онлайн-площадках, сообщили РИА Новости в суде.
Иск поступил в суд 13 декабря, основные слушания по нему назначены на 5 мая.
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Как рассказали РИА Новости представители истца и "Первого музыкального издательства", привлеченного к делу третьим лицом, после съемок картины ответчики стали обращаться в Роскомнадзор и суды с требованиями заблокировать на онлайн-ресурсах сначала тизеры к фильму, а потом и сам фильм, ссылаясь на то, что им принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. Между тем в фильме использованы совершенно новые фонограммы, записанные Жуковым специально для этого фильма, подчеркнули юристы.
"Жуков просит пресечь действия издательства "Джем" и "Компании Топ7" по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах", - сказал представитель певца. По его словам, было порядка 20 заявлений в суды общей юрисдикции о блокировке фильма, все они сейчас отклонены. При этом после обращения в арбитражный суд с этим иском попытки ответчиков добиться блокировки прекратились, подчеркнул истец.
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Представитель ответчиков просил суд истребовать у истца непосредственно фонограммы, в защиту прав на которые заявлен иск. Суд пока оставил ходатайство открытым.
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще три иска Жукова к "Джему" о признании за ним авторских прав на песни и прав на фонограммы, в том числе так называемые "минусовки", популярной в 1990-е годы группы "Руки Вверх!". В тех делах также участвует ООО "Компания Топ7". Как говорили представители Жукова, на процессах в судах общей юрисдикции стало известно, что этому лицу издательство "Джем" якобы передало исключительные права на фонограммы.
Жуков в декабре сообщил, что вместе с лейблом "Первое музыкальное издательство" обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой "по факту возмутительных действий" по блокировке фильма "Руки вверх!", предпринимаемых Андреем Черкасовым, руководителем "Джема".
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