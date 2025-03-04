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СМИ раскрыли, как президент Аргентины унизил Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
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21:34 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003072822.html
СМИ раскрыли, как президент Аргентины унизил Зеленского
СМИ раскрыли, как президент Аргентины унизил Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ раскрыли, как президент Аргентины унизил Зеленского
Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с Владимиром Зеленским в соцсети Х после перепалки с лидером США Дональдом Трампом в Белом... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:34:00+03:00
2025-03-04T21:34:00+03:00
в мире
хавьер милей
дональд трамп
владимир зеленский
аргентина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с Владимиром Зеленским в соцсети Х после перепалки с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет RTN."Милей решил полностью придерживаться стратегии Дональда Трампа и удалил все свои фотографии и публикации с Владимиром Зеленским в соцсети Х", — говорится в статье.Как отмечает издание, произошедшая в Овальном кабинете ссора вызвала "землетрясение в МИД Аргентины", а дипломаты оказались сбиты с толку.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250304/mask-2003062831.html
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html
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в мире, хавьер милей, дональд трамп, владимир зеленский, аргентина
В мире, Хавьер Милей, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Аргентина
СМИ раскрыли, как президент Аргентины унизил Зеленского

RTN: Милей удалил все фото с Зеленским в Х после скандала в Белом доме

© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Gustavo Garello
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с Владимиром Зеленским в соцсети Х после перепалки с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет RTN.
"Милей решил полностью придерживаться стратегии Дональда Трампа и удалил все свои фотографии и публикации с Владимиром Зеленским в соцсети Х", — говорится в статье.
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Вчера, 20:12
Как отмечает издание, произошедшая в Овальном кабинете ссора вызвала "землетрясение в МИД Аргентины", а дипломаты оказались сбиты с толку.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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В миреХавьер МилейДональд ТрампВладимир ЗеленскийАргентина
 
 
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