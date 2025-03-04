Sky News раскрыл, с кем созвонился Зеленский перед попыткой извинения
Sky News: Зеленский созвонился со Стармером перед извинением после перепалки
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером, перед тем как попытался принести извинения после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя британского премьера.
Во вторник Зеленский выразил сожаление в соцсети X, что встреча в пятницу в Белом доме прошла не так, как предполагалось, а также заявил о согласии как можно скорее сесть за стол переговоров.
"По его (представителя британского премьера - ред.) словам, Кир Стармер и Владимир Зеленский сегодня снова говорили по телефону перед тем, как украинский президент заявил, что "пришло время все исправить" в отношениях с США", - передает телеканал.
Содержание телефонного разговора при этом неизвестно, говорится в материале канала.
Sky News ранее сообщил также со ссылкой на представителя британского премьера, что Стармер провел в понедельник вечером телефонный разговор с Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали Украину, однако неизвестно, состоялся ли диалог до или после сообщений, что Вашингтон приостанавливает военную помощь Киеву.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
Агентство Блумберг сообщало, что администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме.