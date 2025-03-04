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Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так" - РИА Новости, 05.03.2025
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18:59 04.03.2025 (обновлено: 02:20 05.03.2025)
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003047142.html
Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так"
Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так" - РИА Новости, 05.03.2025
Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так"
Владимир Зеленский продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-04T18:59:00+03:00
2025-03-05T02:20:00+03:00
в мире
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украина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так"."Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу пошла не так, как предполагалось. Досадно, что так произошло. Пришло время все исправить. Мы хотели бы сделать будущее сотрудничество и коммуникацию конструктивными", - написал Зеленский в X.Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Он также выразил благодарность США за помощь."Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", - написал он, утверждая, что Киев готов "работать быстро".Кроме того, Зеленский указал, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Агентство Блумберг сообщало, что администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003008154.html
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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, джеймс дэвид вэнс, владимир путин, киев, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс, Владимир Путин, Киев, Россия
Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так"

Зеленский попытался извиниться перед Трампом и заявил, что готов к переговорам

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так".
"Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу пошла не так, как предполагалось. Досадно, что так произошло. Пришло время все исправить. Мы хотели бы сделать будущее сотрудничество и коммуникацию конструктивными", - написал Зеленский в X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На Западе придумали, как угомонить Зеленского
Вчера, 14:42
Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Он также выразил благодарность США за помощь.
"Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", - написал он, утверждая, что Киев готов "работать быстро".
Кроме того, Зеленский указал, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине
Вчера, 16:28
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Агентство Блумберг сообщало, что администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Литве решили "отомстить" Вэнсу за приостановку помощи Украине
Вчера, 17:11
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаДжеймс Дэвид ВэнсВладимир ПутинКиевРоссия
 
 
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