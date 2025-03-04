Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так"
Зеленский попытался извиниться перед Трампом и заявил, что готов к переговорам
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так".
"Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу пошла не так, как предполагалось. Досадно, что так произошло. Пришло время все исправить. Мы хотели бы сделать будущее сотрудничество и коммуникацию конструктивными", - написал Зеленский в X.
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"Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", - написал он, утверждая, что Киев готов "работать быстро".
Кроме того, Зеленский указал, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Агентство Блумберг сообщало, что администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме.