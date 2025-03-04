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Зеленский не хочет вести переговоры о мире, заявили в Белом доме
Зеленский не хочет вести переговоры о мире, заявили в Белом доме - РИА Новости, 04.03.2025
Зеленский не хочет вести переговоры о мире, заявили в Белом доме
Только президенту США Дональду Трампу решать, восстанавливать ли поставки военной помощи Украине, но Владимир Зеленский не хочет вести переговоры о мире,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:21:00+03:00
2025-03-04T18:21:00+03:00
2025-03-04T18:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Только президенту США Дональду Трампу решать, восстанавливать ли поставки военной помощи Украине, но Владимир Зеленский не хочет вести переговоры о мире, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Решать президенту Трампу. Что я знаю, так это то, что президент Трамп хочет заключить соглашение (об урегулировании конфликта на Украине - ред.), но, к сожалению, пока что оказывается, что президент Зеленский не желает говорить о реальном мирном соглашении", - ответила она во вторник в эфире телеканала Fox News на вопрос о приостановке поставок оружия Киеву. Левитт подчеркнула, что Зеленский не понимает, что в рамках любой хорошей сделки "обе стороны уйдут немного недовольными".
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский
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Зеленский не хочет вести переговоры о мире, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Зеленский не желает вести переговоры о мире