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На Западе придумали, как угомонить Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html
На Западе придумали, как угомонить Зеленского
На Западе придумали, как угомонить Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
На Западе придумали, как угомонить Зеленского
Отключение Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия Владимира Зеленского, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:42:00+03:00
2025-03-04T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отключение Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия Владимира Зеленского, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети Х."Сокращение военной помощи Киеву не произойдет в одночасье. Отключение Starlink было бы гораздо более эффективным способом оказать давление на Зеленского", — говорится в публикации.По мнению аналитика, глубинное государство будет всеми способами стремиться саботировать приостановку оказания Соединенными Штатами военной поддержки Украине.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.В октябре 2024 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что ВСУ используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены".Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
На Западе придумали, как угомонить Зеленского

Аналитик Кошкович предложил отключить Starlink, чтобы повлиять на Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отключение Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия Владимира Зеленского, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети Х.
"Сокращение военной помощи Киеву не произойдет в одночасье. Отключение Starlink было бы гораздо более эффективным способом оказать давление на Зеленского", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
Вчера, 13:22
По мнению аналитика, глубинное государство будет всеми способами стремиться саботировать приостановку оказания Соединенными Штатами военной поддержки Украине.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
В октябре 2024 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что ВСУ используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены".
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда
2 марта, 08:00
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
1 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
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