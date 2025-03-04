https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html

На Западе придумали, как угомонить Зеленского

На Западе придумали, как угомонить Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025

На Западе придумали, как угомонить Зеленского

Отключение Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия Владимира Зеленского, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:42:00+03:00

2025-03-04T14:42:00+03:00

2025-03-04T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отключение Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия Владимира Зеленского, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети Х."Сокращение военной помощи Киеву не произойдет в одночасье. Отключение Starlink было бы гораздо более эффективным способом оказать давление на Зеленского", — говорится в публикации.По мнению аналитика, глубинное государство будет всеми способами стремиться саботировать приостановку оказания Соединенными Штатами военной поддержки Украине.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.В октябре 2024 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что ВСУ используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены".Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша