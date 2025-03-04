На Западе придумали, как угомонить Зеленского
Аналитик Кошкович предложил отключить Starlink, чтобы повлиять на Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отключение Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия Владимира Зеленского, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети Х.
"Сокращение военной помощи Киеву не произойдет в одночасье. Отключение Starlink было бы гораздо более эффективным способом оказать давление на Зеленского", — говорится в публикации.
По мнению аналитика, глубинное государство будет всеми способами стремиться саботировать приостановку оказания Соединенными Штатами военной поддержки Украине.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.
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