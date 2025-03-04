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СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной из-за действий Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
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14:36 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002977117.html
СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной из-за действий Зеленского
СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной из-за действий Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной из-за действий Зеленского
Стремление Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией приведет к еще большим территориальным потерям для Украины, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:36:00+03:00
2025-03-04T14:36:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией приведет к еще большим территориальным потерям для Украины, пишет польское издание Myśl Polska."Если Зеленский и дальше будет упорствовать и воевать с помощью европейских стран, то, вероятно, конфликт продлится еще несколько месяцев. Но тогда он закончится еще с большими территориальными потерями и гораздо большим количеством трупов", — говорится в материале.Как указал обозреватель, украинский политик терпит поражение, а вариантов у него осталось мало: он может либо попросить прощение у президента США Дональда Трампа за скандал в Белом доме, согласиться уже не на совсем выгодные условия и потерять лишь восточную часть Украины, либо продолжить сражаться, теряя еще больше земель и солдат.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250304/forbes-2002937430.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной из-за действий Зеленского

MP: упрямство Зеленского приведет к большим территориальным потерям для Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией приведет к еще большим территориальным потерям для Украины, пишет польское издание Myśl Polska.
«
"Если Зеленский и дальше будет упорствовать и воевать с помощью европейских стран, то, вероятно, конфликт продлится еще несколько месяцев. Но тогда он закончится еще с большими территориальными потерями и гораздо большим количеством трупов", — говорится в материале.
Удар по военному полигону Новомосковский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ рассказали, как провал командования ВСУ привел к катастрофе в зоне СВО
Вчера, 12:26
Как указал обозреватель, украинский политик терпит поражение, а вариантов у него осталось мало: он может либо попросить прощение у президента США Дональда Трампа за скандал в Белом доме, согласиться уже не на совсем выгодные условия и потерять лишь восточную часть Украины, либо продолжить сражаться, теряя еще больше земель и солдат.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине
Вчера, 11:24
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине
Вчера, 10:56
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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