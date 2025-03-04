https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002888787.html
СМИ: страны Европы посоветовали Зеленскому помириться с Трампом
СМИ: страны Европы посоветовали Зеленскому помириться с Трампом - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ: страны Европы посоветовали Зеленскому помириться с Трампом
Страны Европы не осмеливаются бороться с Россией без США, поэтому Владимиру Зеленскому был направлен месседж о необходимости "помириться" с президентом США... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:52:00+03:00
2025-03-04T07:52:00+03:00
2025-03-04T07:52:00+03:00
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Страны Европы не осмеливаются бороться с Россией без США, поэтому Владимиру Зеленскому был направлен месседж о необходимости "помириться" с президентом США Дональдом Трампом, считает колумнист турецкой газеты Cumhuriyet Дениз Берктай. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США. "Если взглянуть на результаты саммита, прошедшего в Лондоне в выходные, то мы увидим, что такие страны, как Великобритания, выступающие за борьбу с Россией, не осмеливаются делать это без США. Эти страны не могли сказать Украине: "Если США нет, то мы есть". Вместо этого они призвали Зеленского помириться с Трампом", - пишет колумнист. Берктай считает, что Зеленский уже начал "посылать месседжи" о "примирении" с США. "Зеленский, в свою очередь, заявил, что они как можно скорее подпишут с США соглашение о совместной разработке полезных ископаемых, и начал рассылать послания о примирении. Усилия Украины принесли лишь незначительные изменения в требованиях Трампа, в то время как суть требований президента США осталась неизменной", - отметил колумнист. Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Во вторник Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002881036.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, cumhuriyet
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Cumhuriyet
СМИ: страны Европы посоветовали Зеленскому помириться с Трампом
Cumhuriyet: страны Европы посоветовали Зеленскому помириться с Трампом
АНКАРА, 4 мар – РИА Новости.
Страны Европы не осмеливаются бороться с Россией без США, поэтому Владимиру Зеленскому был направлен месседж о необходимости "помириться" с президентом США Дональдом Трампом, считает колумнист турецкой газеты Cumhuriyet
Дениз Берктай.
Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
"Если взглянуть на результаты саммита, прошедшего в Лондоне в выходные, то мы увидим, что такие страны, как Великобритания, выступающие за борьбу с Россией, не осмеливаются делать это без США. Эти страны не могли сказать Украине: "Если США нет, то мы есть". Вместо этого они призвали Зеленского помириться с Трампом", - пишет колумнист.
Берктай считает, что Зеленский уже начал "посылать месседжи" о "примирении" с США.
"Зеленский, в свою очередь, заявил, что они как можно скорее подпишут с США соглашение о совместной разработке полезных ископаемых, и начал рассылать послания о примирении. Усилия Украины принесли лишь незначительные изменения в требованиях Трампа, в то время как суть требований президента США осталась неизменной", - отметил колумнист.
Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Во вторник Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.