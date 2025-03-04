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Перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского, заявили в Белом доме - РИА Новости, 04.03.2025
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06:17 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002883933.html
Перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского, заявили в Белом доме
Перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского, заявили в Белом доме - РИА Новости, 04.03.2025
Перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского, заявили в Белом доме
Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показала упрямство самого Зеленского, с которым приходится сталкиваться команде американского РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T06:17:00+03:00
2025-03-04T06:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показала упрямство самого Зеленского, с которым приходится сталкиваться команде американского лидера за закрытыми дверями, ведя переговоры о мире, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Зеленский не настроен на мирные переговоры. Честно говоря, было невероятно приятно наблюдать, как президент и вице-президент отстаивают интересы Америки и делают это достоянием всего мира, чтобы мир наконец увидел, с чем президент Трамп и его команда сталкиваются за закрытыми дверями, ведя переговоры о настоящем мирном соглашении с Россией, и что является проявлением упрямства со стороны Зеленского и украинцев", - сообщила она в эфире телеканала Fox News. Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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в мире, россия, сша, америка, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Америка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Левитт: перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показала упрямство самого Зеленского, с которым приходится сталкиваться команде американского лидера за закрытыми дверями, ведя переговоры о мире, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Зеленский не настроен на мирные переговоры. Честно говоря, было невероятно приятно наблюдать, как президент и вице-президент отстаивают интересы Америки и делают это достоянием всего мира, чтобы мир наконец увидел, с чем президент Трамп и его команда сталкиваются за закрытыми дверями, ведя переговоры о настоящем мирном соглашении с Россией, и что является проявлением упрямства со стороны Зеленского и украинцев", - сообщила она в эфире телеканала Fox News.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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В миреРоссияСШААмерикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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