Перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Левитт: перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показала упрямство самого Зеленского, с которым приходится сталкиваться команде американского лидера за закрытыми дверями, ведя переговоры о мире, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Зеленский не настроен на мирные переговоры. Честно говоря, было невероятно приятно наблюдать, как президент и вице-президент отстаивают интересы Америки и делают это достоянием всего мира, чтобы мир наконец увидел, с чем президент Трамп и его команда сталкиваются за закрытыми дверями, ведя переговоры о настоящем мирном соглашении с Россией, и что является проявлением упрямства со стороны Зеленского и украинцев", - сообщила она в эфире телеканала Fox News.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.