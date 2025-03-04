https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002878174.html
Советник Трампа заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир
Советник Трампа заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир - РИА Новости, 04.03.2025
Советник Трампа заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир
Мотивации заключать мир у Владимира Зеленского нет, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявил советник президента США по науке и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:25:00+03:00
2025-03-04T04:25:00+03:00
2025-03-04T04:40:00+03:00
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002350443_0:0:1569:884_1920x0_80_0_0_21e78c78688dc3a4070a145de5dcff83.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Мотивации заключать мир у Владимира Зеленского нет, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявил советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс."У Зеленского есть веские мотивы не заключать мир… Если война закончится, то он потеряет власть, верно? Он отменил там выборы… Если он будет баллотироваться на выборах - он там очень непопулярен, несмотря на то, что говорят фальшивые опросы USAID, - то он окажется уязвим для возмездия со стороны своих политических оппонентов. Ему нужна эта война", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
https://ria.ru/20250304/ssha-2002876852.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002350443_0:0:1339:1004_1920x0_80_0_0_d791ef869e383b3cb64fb50f6dd75860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Советник Трампа заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир
Советник Сакс: у Зеленского нет мотивации заключать мир