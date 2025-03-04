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Советник Трампа заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир - РИА Новости, 04.03.2025
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04:25 04.03.2025 (обновлено: 04:40 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002878174.html
Советник Трампа заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир
Советник Трампа заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир - РИА Новости, 04.03.2025
Советник Трампа заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир
Мотивации заключать мир у Владимира Зеленского нет, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявил советник президента США по науке и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:25:00+03:00
2025-03-04T04:40:00+03:00
украина
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Мотивации заключать мир у Владимира Зеленского нет, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявил советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс."У Зеленского есть веские мотивы не заключать мир… Если война закончится, то он потеряет власть, верно? Он отменил там выборы… Если он будет баллотироваться на выборах - он там очень непопулярен, несмотря на то, что говорят фальшивые опросы USAID, - то он окажется уязвим для возмездия со стороны своих политических оппонентов. Ему нужна эта война", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
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украина
Украина
Советник Трампа заявил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир

Советник Сакс: у Зеленского нет мотивации заключать мир

© РИА Новости / СтрингерВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Мотивации заключать мир у Владимира Зеленского нет, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявил советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс.
"У Зеленского есть веские мотивы не заключать мир… Если война закончится, то он потеряет власть, верно? Он отменил там выборы… Если он будет баллотироваться на выборах - он там очень непопулярен, несмотря на то, что говорят фальшивые опросы USAID, - то он окажется уязвим для возмездия со стороны своих политических оппонентов. Ему нужна эта война", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
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